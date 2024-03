El Real Madrid empata en Mestalla con un doblete de Vinicius y un lapsus de Gil Manzano

El Real Madrid empató (2-2) este sábado contra el Valencia CF en la jornada 27 de LaLiga EA Sports donde Vinícius silenció por momentos Mestalla con dos goles, sin rubricar la remontada el líder a pesar de que la saboreó con el tiempo cumplido en un lapsus de Gil Manzano que puso la firma a un partido de alta tensión. Con el duelo del pasado curso en la retina por los insultos racistas al delantero del Madrid, el partido empezó y terminó caliente. El Valencia castigó dos errores atrás de los blancos, pero los visitantes empataron por medio de Vinícius. Al final, los porteros tuvieron su cupo de protagonismo y también el colegiado, que pitó en medio del 3-2 de Jude Bellingham en el 99'. El Madrid había salido vivo de la emboscada 'che' al descanso para amargura de un Valencia que encajó el 2-1 en el último suspiro del largo descuento. No había duda de que el partido giraría en torno a Vinícius y el brasileño estuvo en el ajo para bien y para mal en los visitantes, salvador para recortar distancias. El Valencia salió sobre excitado, como estaba el campo entero en el recibimiento al ariete rival, y los de Ancelotti calmaron la tempestad con la posesión de balón. Sin embargo, el acercamiento a la portería costó en un Madrid que fue perdiendo terreno. Los de Baraja sacaron de su campo a los blancos y encontraron regalos poco habituales en el líder para ponerse 2-0 en un momento. En su pique con Foulquier, Vinícius no sacó nada de inicio y, encima, perdió el balón en el 1-0 de Hugo Duro. Tres minutos después, una cesión horrible de Carvajal se convirtió en pase de gol a Yaremchuk. El plan de Mestalla salía a la perfección, con los suyos apretando y el Madrid lejos de un Mamardashvili que sólo tuvo que parar un disparo lejano de Valverde. Sin embargo, 'Vini' se tomó pequeña revancha a los insultos y pitos con el 2-1 al borde del descanso, igual que Carvajal también se desquitó algo de su error poniendo el centro a su compañero. Un gol con todas las papeletas para convertirse en psicológico, pero que no tuvo tanto efecto en el regreso tras vestuarios. La vuelta fue calmada, para lo visto los 45 minutos anteriores, pero el Madrid logró que Valencia reculara. El partido entró en zona peligrosa para los de Baraja, con el rival muy cerca de su portería, y Mamardashvili salvó una ocasión muy clara de Bellingham. Con todo, los cambios del 'Pipo' despertaron a los locales y Lunin tuvo otra intervención de mucho mérito ante Diego López. EL VALENCIA AGUANTA Y GIL MANZANO SE LÍA El toma y daca no parecía la mejor opción para el equipo 'che', con un Madrid a la carga con toda su artillería: Modric, Joselu y un Brahim que fue quien asistió a Vinícius para su doblete. El brasileño no dudó en restregar el tanto a todo el estadio que le había estado increpando, con tiempo para hacerlo por la revisión del VAR, y las Fallas se adelantaron. La sangre no llegó al río, aunque Diakhaby se retiró con una grave lesión de rodilla en una acción con Tchouaméni, y el Valencia se defendió bien ante un Madrid que no logró el asedio final que pretendía, siendo la última de Peter para los locales. Los de Ancelotti se llevaron incluso el susto de un penalti señalado sobre Hugo Duro, que tuvo que corregir Gil Manzano al verlo en el VAR, y el colegiado aún se lio más en el descuento para enfado visitante. El árbitro había avisado que el saque de esquina último no tendría rechace, pero en vez de pitar de inmediato, dejó seguir lo justo la jugada para que Brahim pusiera el centro y Bellingham mandara la pelota a la red. La tangana fue monumental, el inglés fue expulsado y el Madrid perdió dos puntos que pueden dar algo de emoción a la Liga si lo aprovechan Girona o Barça.