El ministro de Exteriores eslovaco se reúne con Lavrov en Turquía

El ministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanár, se ha reunido este sábado en Antalya, Turquía, con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, un encuentro que ha sido ya criticado por destacadas personalidades políticas eslovacas. "Los ministros han intercambiado opiniones sobre las cuestiones más acuciantes de la agenda internacional, incluida la situación en Ucrania", ha publicado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado acompañado de una foto de los dos ministros. "Rusia ha confirmado su disposición a restablecer las relaciones con Eslovaquia a nivel interparlamentario y también en los ámbitos cultural, humanitario y de homenajes militares", ha añadido. Lavrov está en la lista de cargos rusos sancionados por la invasión de Ucrania lanzada por Rusia en febrero de 2022, lo que no ha sido óbice para que el Ministerio de Exteriores eslovaco confirmara el encuentro unas horas después. "Sin comunicación no puede haber jamás una solución diplolmática y sin una solución diplomática no se acabaría ninguna guerra", ha argumentado Blanár tras su encuentro en el foro diplomático de Antalya, según un comunicado oficial de su Ministerio. "Yo también le he trasladado la postura del Gobierno de la República Eslovaca basada en el respeto de los principios básicos del derecho internacional, tales como la integridad territorial y la soberanía de los países miembros basada en la Carta de la ONU (...). Lo que ha ocurrido en Ucrania no debería de haber pasado jamás", ha añadido Blanár. La reunión se celebró a petición de Rusia, ha resaltado Eslovaquia. El candidato presidencial y exministro de Exteriores eslovaco Ivan Korcok ha criticado el encuentro. "Esta reunión demuestra adónde está llevando a Eslovaquia el actual gobierno, un paso más para enterrar el Grupo de Visegrado" que reúne a Polonia, República, Checa, Hungría y Eslovaquia, ha apuntado. Korcok ha aprovechado para criticar a su rival por la Presidencia eslovaca, Peter Pellegrini, por su silencio tras la reunión entre Lavrov y Blanár. "No puede adoptar una postura clara. ¿Podemos permitirnos un presidente sin opinión, especialmente hoy, cuando tenemos que explicar a nuestros ciudadanos adónde pertenecemos y por qué?", ha argumentado. Desde la oposición, Tomás Valásek (Eslovaquia Progresista) ha recordado que Rusia considera a Eslovaquia un país enemigo. "Blanár y otros miembros de su partido hablan de paz, pero sus acciones y palabras apoyan la narrativa prorrusa y propuestas que incluyen que Ucrania renuncie a su propio territorio", ha advertido, según recoge el diario 'The Slovak Spectator'. Juraj Krúpa, diputado de Libertad y Solidaridad, ha criticado que en lugar de convocar al embajador ruso tras la muerte del opositor Alexei Navalni, "estrecha la mano de la persona más cercana a Vladimir Putin". El primer ministro, Robert Fico, ha defendido la cita y ha subrayado que él mismo la avaló. "Sabía de la reunión. Recomendé al ministro que se reuniera con el ministro ruso", ha explicado. Así, ha recordado que el viernes el ministro de Defensa, Robert Kalinák, se reunión con el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, síntoma de la "equilibrada" política exterior de Eslovaquia.