El feminismo vuelve a salir dividido en Madrid y otras ciudades este 8M, con casi 30 marchas convocadas

Organizaciones de mujeres y colectivos feministas han convocado casi una treintena movilizaciones por toda España para este 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en varias ciudades y pueblos de España, donde, en algunos casos, como Madrid, se evidenciará la división del movimiento feminista. En el caso de la capital, hay previstas dos manifestaciones. El Movimiento Feminista de Madrid y la Comisión 8M se manifestarán a las 19:00 horas por las calles de Madrid. La primera partirá de Cibeles hasta Plaza de España, con el lema 'La prostitución no es un trabajo. ¡Abolición ya!'. Mientras, la segunda empezará en Atocha para finalizar en la plaza de Colón con 'Patriarcado, Genocidios, Privilegios #SeAcabó' y denunciará, además, la "violaciones de derechos humanos" en Gaza. En Castilla y León, en Valladolid y en Salamanca tendrán lugar una única manifestación central. En Valladolid será a las 20.00 horas por el centro de la ciudad y la liderará la Coordinadora de Mujeres, con el lema 'El feminismo abraza a todas'. En esta misma marcha, irán otras organizaciones feministas (Malva, Foro Feminista, Adavasymt o Plataforma abolicionista de Valladolid), que centrarán sus lemas en el abolicionismo de la prostitución y contra la pornografía. Por su parte, en Salamanca el Movimiento Feminista, que agrupa a distintos colectivos de la ciudad en "la lucha feminista, por la igualdad y contra el heteropatriarcado", ha convocado a las 19.00 horas una marcha con salida en la plaza de la Concordia y final en la Plaza Mayor. Además, el colectivo celebrará previamente, a las 18.00 horas, un taller de pancartas para la manifestación y "una cadena feminista contra el genocidio en Palestina". Cantabria también contará con una sola marcha por el Día Internacional de la Mujer, que arrancará a las 19.00 horas de Puertochico hacia el Ayuntamiento de Santander y está organizada por las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria. En Cataluña, en la ciudad condal hay prevista una única manifestación, convocada por La Assemblea 8M a las 18.30 horas, desde el Paseo de Gracia hasta la Avenida Diagonal. 'A GOLPE DE TACÓN, DANDO TIRA' En Asturias, la manifestación más multitudinaria será en Langreo, donde el movimiento feminista asturiano saldrá del Parque Antonio García Lago (Parque Nuevo de La Felguera) a las 19:00 horas y finalizará en el Parque Dorado (Sama) bajo el lema 'A golpe de tacón, dando tira', lema elegido para "homenajear a las mujeres valientes que protagonizaron una parte clave de la huelgona del 62 y enseñaron a las mujeres a defender derechos". En el caso de Navarra, el movimiento feminista ha convocado su manifestación principal para a las 19:00 horas en Pamplona, desde el parque de Antoniutti. Galicia acogerá tres grandes manifestaciones, en La Coruña, Santiago de Compostela y en Vigo. Así, la Plataforma Feminista Galega (PFG) ha convocado una marcha en La Coruña en El Obelisco y otra en Santiago de Compostela en la Plaza 8 de Marzo, ambas a las 20:00 horas. El año pasado Santiago de Compostela contó con dos manifestaciones diferentes, una de la Plataforma Feminista Galega y otra de la Marcha Mundial das Mulleres, pero este año van juntas. En todo caso, esta última ha destacado que no les quedó otro remedio que coincidir pese a que "no tiene cabida conductas transfóbicas" como las que dicen que vivieron el año pasado. En Vigo, Feminismo Unitario Vigo ha convocado una manifestación a las 20:00 horas, pero aún está por determinar el lugar de partida. En todas ellas, Plataforma Feminista Radical (abolicionistas) acudirá a las manifestaciones ya convocadas pero con un distintivo verde para diferenciarse. En Palma de Mallorca volverán a salir dos manifestaciones, al igual que en 2023. Por un lado, marchará la Coordinadora Transfeminista de Mallorca y, por otro, el Movimiento Feminista de Mallorca (MFM), ambas a las 19:00 horas desde distintos puntos de la ciudad. DOS MANIFESTACIONES EN CÁDIZ CAPITAL Y TRES EN SEVILLA Respecto a las manifestaciones en Andalucía, en Cádiz capital habrá dos convocatoria. Por un lado, los Colectivos Feministas de la Provincia de Cádiz, junto con otras asociaciones feministas, saldrán a las 18:00 horas de Plaza Asdrúbal hasta la Catedral. La otra convocatoria es de colectivos como RadFem Feministas de Raíz y Carnaval Feminista. Esta será a las 18:30 horas desde la plaza de San Juan de Dios y se dirigirá hacia la plaza del Palillero. En este caso, en la convocatoria recuerdan que "el feminismo es abolicionista". En Sevilla, por la mañana saldrán las manifestaciones sindicales de UGT y CCOO, que confluirán en la Plaza de San Francisco y se concentrarán juntos en Plaza Nueva. Por la tarde, a las 20:00 horas, tendrá lugar la movilización convocada por el Movimiento Feminista de Sevilla, desde la Plaza Nueva hasta las Setas. A partir de las 18:00 horas también saldrá una manifestación desde la Torre Pelli del Colectivo Mujeres Supervivientes, que une sus protestas a las del genocidio palestino. En Jaén, el colectivo Feministas 8M y la Comisión para la Igualdad y Contra la Violencia de Género volverán a manifestarse unidos a las 17:30 horas desde la Plaza de las Batallas. Lo harán bajo el lema bajo el lema 'Feminismo visible, mujeres invencibles'. En Valencia, por un lado la Assemblea Feminista de València ha convocado una manifestación "anticapitalista y anticolonial" desde el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zapadores a las 17:30 horas hasta la Plaza de la Virgen. Por otro lado saldrá la Coordinadora Feminista de València, con salida de la Porta de la Mar a la Plaza de la Virgen. Zaragoza tendrá, como en los últimos años, una anifestación unitaria el próximo 8 de marzo, convocada por la organización Paraguas Feminista y bajo el lema 'Un paraguas feminista donde quepamos todes'. Esta saldrá a las 19:00 horas del Edificio Paraninfo y recorrerá algunas de las principales calles del centro de la ciudad, hasta la plaza del Pilar. Minutos antes, la Coordinadora de Organización Feminista convoca, por su parte, a las 18:30 horas para leer su propio manifiesto y exponer la campaña en la que han estado trabajando todo el mes. Finalmente, en Toledo saldrán dos marchas por el Día Internacional de la Mujer. La primera, será a las 19:00 horas de la Plaza Zocodover, con el lema 'Todas las mujeres todos los derechos todos los días'. Por otro lado, a las 18:15 horas partirá desde la Vega la manifestación bajo el lema de la ONU para el Día Internacional de la Mujer 'Financiar los derechos de las mujeres: acelerar la igualdad'.