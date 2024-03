Domingo, 3 de marzo de 2024 (18.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Delegaciones de Hamás, Catar y EEUU reanudan en Egipto negociaciones sobre tregua en Gaza

El Cairo/Jerusalén (EFE).- Delegaciones de Hamás, Catar y Estados Unidos llegaron este domingo a El Cairo para continuar las negociaciones sobre una tregua entre Israel y el grupo islamista palestino en la Franja de Gaza, informaron diversas fuentes palestinas y egipcias. Israel no mandará una delegación negociadora a El Cairo ante la negativa de Hamás a compartir su listado de rehenes vivos, según fuentes oficiales citadas por medios israelíes.

ISRAEL PALESTINA

UNICEF dice que al menos 10 niños han muerto de desnutrición en Gaza en los últimos días

El Cairo (EFE).- UNICEF denunció este domingo que al menos diez niños han muerto en los últimos días a causa de la deshidratación y la desnutrición en un hospital ubicado en el norte de la Franja de Gaza, donde casi el 16 % de los menores de dos años sufre desnutrición aguda. "Las muertes infantiles que temíamos están aquí, ya que la desnutrición hace estragos en la Franja de Gaza", dijo la directora regional de UNICEF para Oriente Medio y el Norte de África, Adele Khodr.

ISRAEL PALESTINA

Israel dice haber matado a un centenar de milicianos durante incursión en un barrio de Ciudad de Gaza

Jerusalén (EFE).- El Ejército de Israel anunció este domingo que concluyó una incursión de dos semanas en el barrio Zeitun de Ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, durante la cual asegura haber matado a cien milicianos y destruido decenas de objetivos del grupo islamista Hamás y de la Yihad Islámica.

UCRANIA GUERRA

Ucrania se esfuerza por repeler los avances rusos en Donetsk en medio de falta de recursos

Kiev (EFE).- Ucrania trata de frenar los avances rusos en el frente de Donetsk optimizando los recursos de los que dispone y con cambios de personal, ante la escasez de munición y de infantería y el estancamiento de la ayuda internacional.Tras la captura de Avdivka el pasado 17 de febrero, las tropas rusas están ejerciendo presión en esa zona del frente y han forzado esta semana la retirada de las localidades de Sieverne, Steopve y Lastochkine, aunque según el Ejército ucraniano la situación es "dinámica" y en ocasiones se está recuperando parte del terreno perdido.

HAITÍ CRISIS

Al menos una decena de muertos tras ataque de las bandas a la cárcel de Puerto Príncipe

Puerto Príncipe (EFE).- Al menos una decena de personas murió tras el ataque anoche a la prisión civil de Puerto Príncipe por parte de bandas armadas, que habrían liberado a numerosos delincuentes importantes durante su asalto al presidio. EFE ha podido ver en los alrededores de la cárcel los cadáveres de al menos 10 personas, algunos de ellos despezados por los perros, como consecuencia de una noche marcada por la violencia, sin que por el momento el Gobierno se haya pronunciado sobre la situación.

PAPA GUERRA

El papa avisa al mundo que el desarme es "un deber moral"

Ciudad del Vaticano (EFE).- El papa Francisco sostuvo este domingo que el desarme y la no proliferación de armas es un "deber moral" y pidió a la comunidad internacional la valentía para generar un clima de confianza y pacificar Gaza y Ucrania, en su mensaje tras el rezo del Ángelus."¡Cuántos recursos se desperdician en gastos militares, que por la situación actual continúan tristemente aumentando! Deseo vivamente que la comunidad internacional comprenda que el desarme es un deber moral", dijo desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus dominical.

ESPAÑA CORRUPCIÓN

El partido que gobierna España intenta digerir una dura semana por el llamado caso Koldo

Madrid (EFE).- El gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) trata de digerir una de las semanas más duras de su historia reciente por su pulso con un exministro por el llamado caso Koldo, una presunta trama de corrupción que apunta ahora a la presidenta del Congreso, de quien la oposición conservadora pide la dimisión.La semana empezó con la atención puesta en el exministro socialista José Luis Ábalos, y acaba con el foco sobre la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.Los tribunales españoles investigan una presunta trama de corrupción en la que se habrían pagado comisiones para conseguir adjudicaciones públicas para la venta de mascarillas durante la pandemia.

PAKISTÁN GOBIERNO

Shehbaz Sharif es elegido por el Parlamento como el nuevo primer ministro de Pakistán

Islamabad (EFE).- Shehbaz Sharif fue elegido este domingo como el nuevo primer ministro de Pakistán, tras obtener una amplia mayoría en la Cámara baja del Parlamento del país, tras casi un mes de unas cuestionadas elecciones generales. Shehbaz Sharif es el candidato de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), de su hermano y tres veces primer ministro, Nawaz Sharif. Este será su segundo mandato Israel modificará la letra de su canción para Eurovisión para rebajar su tono político.

ECUADOR VOLCÁN

El volcán Fernandina, en las Islas Galápagos, inicia un nuevo proceso eruptivo

Quito, 3 mar (EFE).- El volcán Fernandina, situado en las Islas Galápagos (Ecuador), inició un nuevo proceso eruptivo, cuatro años después de su última erupción en enero de 2020, según anunció este domingo el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador en un reporte especial. La erupción de La Cumbre, como también se conoce a este volcán, comenzó el sábado 2 de marzo a las 23:50 hora local (5:50 GMT del domingo 3 de marzo) con la emisión de gas procedente de una fisura circunferencial en la parte alta del flanco suroriental de la isla Fernandina, la más occidental del archipiélago.

MÉXICO CORRUPCIÓN

Periodista J. Jesús Lemus: "Cártel judicial" convierte a México en un "Estado fallido".

Ciudad de México (EFE).- El periodista mexicano J. Jesús Lemus, preso político entre 2008 y 2011 por su crítica al entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), asegura en una entrevista con EFE que el “cártel judicial” operante en México lo convierte en un “Estado fallido”. “México es un Estado fallido desde el momento en que una sentencia no se ajusta a la realidad. (...) El solo hecho de que una persona acuda a un juez y que no le aplique la justicia significa que el Estado no está funcionando”, advierte el periodista, que acaba de lanzar su nuevo libro ‘El cártel judicial’. EFE

