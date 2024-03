Devynne Charlton vuela al oro de los 60 vallas con récord del mundo

Glasgow, 3 mar (EFE).- La bahameña Devynne Charlton se convirtió en nueva campeona del mundo de pista cubierta de los 60 metros vallas en Glasgow (Escocia), en una carrera en la que con un tiempo de 7.65 batió la plusmarca mundial que estaba en su posesión con 7.67.

Charlton llegó a Glasgow tras lograr dos importantes éxitos en las dos semanas anteriores. El primero fue batir el récord mundial de 60 metros vallas en Nueva York con 7.67 el pasado 11 de febrero y el segundo su victoria en Madrid, que además le supuso el triunfo en el circuito de pista cubierta de World Athletics.

En la pista del Emirates Arena de Glasgow la bahameña no encontró rival. Pasó la primera ronda y superó las semifinales por la vía rápida y en la final puso la directa al oro. Ganó con 7.65, un tiempo muy inferior al de la segunda clasificada, la francesa Cyrena Samba-Mayela con 7.74, y al de la polaca Pia Skrzyszowska, bronce con 7.79.

"Esto significa mucho porque me había fijado grandes objetivos esta temporada. No he cambiado mucho mi técnica, sólo algunos retoques, pero he estado trabajando duro fuera de la pista, asegurándome de que mi salud mental fuera buena y trabajando con un psicólogo deportivo. Simplemente me cuido. El interior también se adapta muy bien a mis habilidades", dijo Charlton, al término de la prueba. EFE

