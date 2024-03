Detenidos varios efectivos de las fuerzas de seguridad de Somalia tras matar a un manifestante en Mogadiscio

La Policía de Mogadiscio ha anunciado este domingo la detención de varios miembros de las fuerzas de seguridad somalíes por matar a una persona y herir a otra al abrir fuego contra un grupo de manifestantes que protestaban en un mercado de la capital contra el cese de un responsable de Gobierno local. El incidente ocurrió el sábado en el mercado de Sinaí y será objeto de una investigación en profundidad por parte de las autoridades somalíes, según ha anunciado el jefe de Policía de la región de Banadir, Macalin Mahdi. "Todos los que dispararon contra los manifestantes han sido detenidos y el caso está siendo investigado. Esperamos que la Judicatura y los tribunales aborden esta cuestión", ha hecho saber en declaraciones recogidas por el portal de noticias Hiraan on Line. No obstante, Mahdi ha pedido a los manifestantes que tengan en cuenta el peligro que representa para su seguridad la asistencia a manifestaciones no autorizadas, como la del mercadillo. "Aprovecho para dar una última advertencia para los que están acostumbrados a celebrar manifestaciones violentas en la capital. No volveremos a tolerar lo que ha ocurrido hoy", ha añadido.