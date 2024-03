Decenas de personas despiden en Madrid a Alexei Navalni: "El amor siempre es más grande que el miedo"

Decenas de personas han homenajeado y despedido este domingo en la embajada de Rusia en Madrid al opositor Alexei Navalni, fallecido el pasado 16 de febrero cuando se encontraba en prisión, en un acto en el que los asistentes han clamado que "el amor siempre es más grande que el miedo". En el homenaje se ha realizado una ofrenda floral, en un acto al han acudido comunidades de exiliados provenientes de las dictaduras latinoamericanas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. La activista rusa Katia Mur, perteneciente a la Asociación Rusos Libres en Madrid, ha agradecido la presencia de tantas personas, especialmente las que comparten el mismo dolor y la misma lucha por la democracia y los derechos humanos. "No estamos solos, estamos acompañados y somos muchos, eso es muy importante", ha subrayado. La activista también ha ensalzado el "coraje" de la población rusa en su país al salir a la calle a manifestar ante la muerte de Navalni y también al acudir a su entierro. "Creemos en el futuro de Rusia y de los valores universales: la democracia, los derechos humanos, el humanismo, las libertades. Creo la mayoría de la gente en Rusia está a favor de esto, lo que pasa es que obviamente con un régimen así no podemos hablar libremente, pero el acto del entierro de Navalny demostró que somos muchos y que esto es posible", ha señalado. Por su parte, la activista cubana Carolina Barrero ha pedido una mayor solidaridad a los países europeos para que entiendan que "Putin ha amenazado al mundo con una guerra nuclear" y ha afirmado que "los tiranos pueden matar a los hombres, pueden matar la carne, pero no podrán matar nunca a las ideas". "Estamos aquí para honrar la memoria de uno, que como nosotros pagó el precio más alto, que fue el precio de su vida. La bandera cubana y la bandera rusa tienen los mismos colores, rojo, blanco, azul, y también tienen el mismo dolor, que es el dolor de la opresión de una tiranía", ha asegurado.