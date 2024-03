(Crónica) El Mallorca se pone de moda y el Villarreal destroza al Granada

El Mallorca venció (1-0) al Girona este domingo en la jornada 27 de LaLiga EA Sports para acercar la permanencia en una semana perfecta tras lograr el pase a la final de la Copa del Rey, mientras que el Villarreal fulminó a un Granada herido y en descenso. El equipo de Javier Aguirre dio una campanada más esta semana, después de eliminar a la Real Sociedad en la vuelta de semifinales de Copa en los penaltis. El conjunto balear no se despistó con los cantos de sirena y tumbó al segundo de la Liga para ponerse ocho puntos por encima del descenso y ganar mucha tranquilidad. Un gol de José Copete a la media hora fue lo que mandó en Son Moix, sin más ocasiones el conjunto local pero bien protegido atrás por el propio Copete entre otros. El Girona, con una victoria en los últimos cinco partidos, no estuvo fino y tampoco logró el asedio deseado. Los de Míchel tuvieron contadas ocasiones de gol. Impreciso y con malas decisiones en el último pase, no fue el día de la artillería del Girona, sin brillar Savio, Miguel Gutiérrez, Couto ni Dovbyk. El Mallorca se hizo fuerte atrás y ganó tres puntos de oro, mientras los catalanes no aprovecharon el empate del Real Madrid y pueden perder su segunda plaza, algo que sin duda sigue sonando a temporada grande en Girona. En sesión matinal, el 'Submarino' disparó sus mejores torpedos a un Granada errático, dormido en La Cerámica y que se llevó un duro correctivo en su aspiración por salvar la categoría. Al descanso, el Villarreal ya tenía visto para sentencia el encuentro, lo nunca visto en el equipo amarillo esta temporada, con un doblete de Sorloth y otro tanto de Capoue. El equipo andaluz regaló mucho atrás y los de Marcelino no desaprovecharon la oportunidad de seguir creciendo en casa. La séptima jornada seguida sumando del Villarreal se refrendó con una segunda parte igualmente autoritaria, donde Guedes se encargó de seguir la fiesta a los dos minutos de la reanudación. El equipo local descansó en su campo pero Sorloth no dejó de pedir balones hasta que logró el tercero de su cuenta particular, confirmándose como el delantero de la Liga más en forma en 2024. Theo Corbeanu descontó para los andaluces en el descuento pero el Granada se volvió a casa un poco más lejos de la salvación, a 10 puntos, mientras el 'Submarino' empieza a carburar sin miedo.