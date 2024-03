Carlo Costanzia y Alejandra Rubio disfrutan de una nueva cita que acaba en un restaurante de Madrid

Desde hace unas semanas solo se habla del romance que ha surgido entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Fue la revista Semana quien publicó las primeras imágenes de la 'pareja' y desde entonces, los dos tortolitos no han dejado de compartir momentos juntos ignorando el interés mediático que están teniendo. Lejos de ocultar su amor o zanjar las quedadas que habían comenzado a hacer, parece que la pareja ha decidido darse una oportunidad y seguir conociéndose... al menos eso es lo que hemos estado viendo durante estas semanas. Hace unos días, Europa Press era testigo en exclusiva de una nueva quedada de ambos, pero nos ha llamado especialmente la atención la distancia que hay entre ellos. Carlo y Alejandra disfrutaban de un paseo con la perra del actor y, lejos de ir juntos caminando, él iba por delante pendiente de su mascota. La hija de Terelu Campos iba detrás, atenta a su teléfono móvil y enviando algún mensaje. Sin compartir ni una sola palabra en todo el paseo, ambos volvían minutos más tarde a casa del modelo y su cita terminaba en un conocido restaurante madrileño donde por fin pudimos ver complicidad. Allí, más relajados, pudimos ver cómo ambos compartían confidencias y cómo Carlo no dejaba de hablar con la que ya muchos aseguran que es su pareja. Alejandra, le correspondía con sonrisas cómplices y mostrando plena atención a su discurso. No cabe duda de que el amor continúa y de que tanto la colaboradora de televisión como el hijo de Mar Flores han apostado por esta relación que muchos aseguraban no dudaría más de unos días. De momento, han decidido hacer oídos sordos a estas voces y a los testimonios de sus exparejas en televisión para consolidar lo que ya parece que es una historia de amor.