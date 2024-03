Carlo Ancelotti: "Ha pasado algo inédito, creo que ha cometido un error el árbitro"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, calificó de "inédito" lo ocurrido este sábado en el desenlace del partido contra el Valencia, cuando el árbitro Gil Manzano cometió el "error" de pitar el final cuando Jude Bellingham remataba a gol el que hubiese sido el tanto de la victoria visitante en Mestalla. "Ha pasado algo inédito. Después del rechace hemos tenido la posesión, la jugada la tenía que parar cuando el Valencia entraba en la posesión del balón. Nunca me había pasado. Nada más que añadir. Después, nos ha molestado la roja a Bellingham, le ha dicho en inglés que 'es un puto gol', y era la verdad", dijo en rueda de prensa. El técnico lamentó lo ocurrido en ese desenlace que no cambió el 2-2 ante el Valencia y que, además, le costó la expulsión al inglés, temiendo una sanción de más de un partido. "El jugador ha sido claro en lo que ha dicho, se ha acercado de manera vehemente, como era normal después de lo que ha pasado, pero no ha sido un insulto en absoluto, a ver lo que escribe en el acta", afirmó. "Si él pita cuando el portero del Valencia rechaza el balón, pero ha dejado continuar, seguimos teniendo la posesión, creo que ha cometido un error", insistió. Además, Ancelotti valoró el encuentro de un Vinícius que hizo los dos goles de su equipo en territorio hostil. "Ha jugado muy bien, ha sido determinante. Ha sido más efectivo en el área que fuera del área. Foulquier ha jugado un partido sobresaliente sobre él, pero ha buscado espacio por dentro y ha marcado dos goles muy importantes", afirmó, al tiempo que dio por bueno el empate. "Era un partido muy complicado. Como he dicho con los otros empates, hay que seguir así. Un empate aquí en Valencia puede ser un punto importante. Hay que enfriarse un poco, el vestuario está un poco caliente. Para enfriarse basta mirar la tabla, vamos a dormir bien esta noche. Hemos jugado muy mal la primera parte, pero al final se podía ganar. Me quedo a la mitad", terminó.