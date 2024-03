Antonio Tejado recibe el apoyo de su familia en prisión

Desde que se hiciera pública la supuesta implicación del sobrino de la cantante en el robo que esta sufrió en su vivienda el pasado verano, su familia siempre le ha defendido y ha creído en su inocencia. No sorprende que, a pesar de continuar con la investigación, sus familiares y personas más cercanas hayan querido mostrarle su apoyo en prisión. A lo largo del domingo, Chema, hermano de Antonio Tejado acudía a la cárcel acompañado de su madre, María José y Samara Terrón, pareja de su hermano. Llegaban con el rostro serio y dispuestos a comprobar, en primera persona, cómo se encuentra. Los micrófonos de Europa Press han podido preguntarle a Chema si se sabe si la declaración de la empleada del hogar podría afectar a su hermano, a lo que él respondía: "No podemos decir nada, lo siento". Tanto él como sus acompañantes guardaban silencio al preguntarles qué esperaban ahora del proceso judicial o cómo están viendo al sobrino de María del Monte estos últimos días. Tras poder estar junto a él unos minutos, la familia del implicado abandonaba la prisión sin ganas de hacer declaraciones ante la prensa. Chema Tejado no desvelaba detalles sobre la llamada que se habría producido entre Antonio y la cantante, María del Monte, de la que tanto se está hablando ahora. También guardaba silencio al preguntarle cómo le habían visto en esta ocasión. Sin duda, la familia es un gran apoyo para Antonio Tejado y así lo están haciendo ver, acudiendo cada vez que tienen oportunidad para verle y alegrarle sus días en prisión hasta que el caso avance y se llegue a alguna conclusión firme. Mientras tanto, defienden la presunción de inocencia y recuerdan a la prensa que no pueden desvelar detalles del caso.