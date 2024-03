Todos los detalles de la declaración ante el juez de la empleada del hogar de María del Monte

Este viernes, durante casi una hora, la empleada del hogar de María del Monte e Inmaculada Casal, presente en el domicilio de la pareja en el momento del violento atraco por el que Antonio Tejado está en prisión provisional acusado de ser el autor intelectual del robo, ha prestado declaración ante el juez en el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla. Aunque en un primer momento Damaris -que así se llama- estuvo en el punto de mira de la Guardia Civil, rápidamente fue eliminada de la lista de sospechosos al quedar claro que no tenía absolutamente nada que ver con el asalto. Como han revelado en 'Vamos a ver', la asistenta ha confirmado punto por punto lo que declaró en su momento ante las autoridades policiales al inicio de la investigación, y ha respondido a las preguntas de su abogado -que es el mismo que el de María del Monte, Francisco Baena Bocanegra- y a las del abogado de Antonio Tejado, Fernando Velo. Entre las cosas que ha contado al juez, la empleada ha confesado que la noche del asalto -a ella los ladrones la dejaron encerrada en su dormitorio, en el sótano de la vivienda, mientras saqueaban la caja fuerte de la folclórica- creyó que habían matado a María y a Inmaculada Casal por los golpes y gritos que escuchaba. Una durísima declaración sobre la que Damaris, discreta y fiel a la cantante y a su pareja, que en ningún momento desconfiaron que tuviese nada que ver con el robo, no ha querido contar nada al abandonar los juzgados. Baena Bocanegra, esquivo, ha jugado al despiste y, tras asegurar que la declaración ha ido "con mucha normalidad", ha negado ser el abogado de la empleada del hogar: "Pregúntenle a la testigo, no a mí porque yo no soy su abogado" ha aclarado. Una declaración que podría poner contra las cuerdas a Tejado -ya que se especulaba que su estrategia pasaba por poner el foco en la posible implicación de la criada- y tras la que, al contrario de lo que se pensaba, su abogado no ha solicitado la declaración ante el juez del sobrino de María del Monte. "No os voy a decir nada. Me estáis preguntando lo mismo y no voy a decir nada que tenga que ver con el procedimiento. Ella ha declarado lo que ha considerado pertinente. Yo no puedo estar en desacuerdo con lo que una persona declara. Antonio está bien, está tranquilo. Está tranquilo, se está adaptando y pasa los días como puede" ha apuntado sin confirmar si le veremos pronto declarando voluntariamente ante el juez. "Espero que salga pronto" ha añadido, sin revelar si pedirá la libertad provisional de Tejado tras la declaración de la asistenta de la folclórica: "No os lo puedo contar y no voy a contar nada que tenga que ver con el procedimiento instisto". Sobre la posible declaración del sobrino de María del Monte, su abogado ha reconocido que todavía no hay nada decidido. "Eso no depende de mí. Lo sopesaremos y en caso de que lo decidamos, lo haremos por escrito, claro. Tendremos que decidir" ha zanjado sin revelar a quién se refiere al decir "tendremos".