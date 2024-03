Sheinbaum promete "cuidar el legado" de López Obrador en el inicio de su campaña por la Presidencia de México

La candidata oficialista a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum, ha prometido en un acto multitudinario en el Zócalo de Ciudad de México que su objetivo es "cuidar el legado" del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador. "Nos ha enseñado a no caernos frente a ninguna adversidad; a no arrodillarnos frente al poder del dinero; a confiar en el pueblo y su dignidad; le decimos presidente: vamos a cuidar su legado y sepa, presidente, que el cierre de su gobierno será espectacular porque una vez más con el pueblo de México estaremos haciendo historia", ha destacado Sheinbaum este viernes ante unas 350.000 personas reunidas en la capital mexicana en apoyo a la coalición Sigamos Haciendo Historia. Sheinbaum ha resaltado que su obligación será llevar a México por la paz, la seguridad, la democracia y dar continuidad a la austeridad republicana y cero corrupción. Para ello ha planteado un centenar de compromisos para consolidar y ampliar los proyectos y programas del Gobierno actual, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'. Además habrá nuevos programas sociales para mujeres, jóvenes, maestros, trabajadores y anunció que continuará con el aumento del salario mínimo y con la política fiscal actual. Entre los nuevos proyectos estarán poner en órbita un satélite mexicano para ampliar la red de telecomunicaciones, convertir a México en potencia portuaria, fortalecer el diálogo con Estados Unidos para agilizar los cruces fronterizos y erradicar abajo el sistema de pensiones de los mandatos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Además ha anunciado una pensión adicional para mujeres de 60 a 64 años con un monto de la mitad de lo que actualmente se paga para adultos mayores y ha prometido que se someterá a la revocación de mandato. Sheinbaum ha destacado que la transformación pacífica y democrática que ha alcanzado el país "es una verdadera hazaña es un cambio verdadero sustentado en principios de honestidad amor al pueblo y amor a la patria". "Tengo más que claro que soy parte de un movimiento social que viene de lejos; que soy parte de ustedes; que no llegué aquí sola y que el triunfo del 2 de junio será el triunfo del pueblo de México", ha remachado. Mientras, la candidata de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez, quien se burló del desliz de Sheinbaum en su discurso por decir "que siga la corrup... que siga la transformación". "O la traicionó el subconsciente o ya por fin habla con la verdad. Claudia Shienbaum también sabe que hay dos caminos: que siga la corrupción con ella o que tengamos un #MxSinMiedo conmigo", ha publicado Gálvez en su cuenta de X. Sheinbaum es la candidata de la coalición que agrupa al Movimiento Renovación Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Gálvez, por su parte, está respaldada por el Partido de Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En una de las últimas encuestas publicadas Sheinbaum contaría con un 59 por ciento de intención de voto, muy por delante de Gálvez, que lograría un 36 por ciento de apoyo, según el sondeo de Buendía & Márquez para 'El Universal'. El tercero sería el candidato del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, que obtendría un 5 por ciento de apoyo en los comicios del 2 de junio.