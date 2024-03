Previa del Atlético de Madrid - Real Betis

El Atlético de Madrid regresa este domingo al Cívitas Metropolitano (16.15 horas/Movistar+ LaLiga) después de su eliminación copera con el objetivo de recuperar la regularidad y asentarse en 'zona Champions' en LaLiga EA Sports, todo ante un Real Betis que busca una victoria de prestigio que le permita confirmarse en posiciones europeas. Los rojiblancos no dieron la talla en la primera de las dos 'finales' que deberán afrontar en este primer trimestre de 2024; tras el 0-1 de la ida en casa, viajaron el jueves a San Mamés para tratar de remontar su semifinal de Copa del Rey ante el Athletic Club, que les propinó un duro varapalo (3-0). Fuera del torneo del 'KO', los de Diego Pablo Simeone tendrán en menos de dos semanas otro duelo a cara o cruz ante el Inter, ante el que necesitarán revertir al calor de su público el 0-1 de la ida en Milán. Antes, deberán centrarse en la competición doméstica, donde, salvo en la goleada ante la UD Las Palmas (5-0), no han ofrecido demasiadas buenas sensaciones en las últimas semanas. De hecho, en la pasada jornada solo se llevaron un empate de su visita al colista Almería (2-2), justo después de brillar ante los canarios y de caer, justo la semana antes, frente al Sevilla (1-0). En total, solo han logrado un triunfo en sus últimos siete compromisos entre todas las competiciones -cuatro derrotas y dos empates-. Estos resultados le han hecho caer a la cuarta plaza, donde, con 52 puntos, se encuentra a 13 del liderato y a cinco del tercero, el FC Barcelona. Por detrás, los de Ernesto Valverde, con 49 unidades, amenazan con desplazarles de la última de las posiciones de acceso a la Liga de Campeones. Ahora, el cuadro colchonero se agarra a su fortaleza en el Metropolitano, un estadio que solo el Athletic, en la ida de Copa, ha conseguido asaltar este curso; en LaLiga, el Getafe ha sido el único capaz de llevarse puntos de allí. Sin José María Giménez, César Azpilicueta ni Thomas Lemar, los rojiblancos tampoco contarán con el francés Antoine Griezmann, ausente en la vuelta copera y en el duelo ante los almerienses por un esguince de tobillo y que podría regresar ante el Inter. La línea de ataque estará formada, previsiblemente, por Memphis y Álvaro Morata. Enfrente, el Real Betis, eliminado de la Conference League, ha centrado ya sus fuerzas en confirmar su presencia en competición continental la próxima temporada. Tras cinco jornadas sin perder en LaLiga, los verdiblancos son sextos con 42 puntos, dos sobre la Real Sociedad, a siete del puesto de Liga Europa del Athletic y a diez de la 'Champions', que marca su rival de este domingo. Además, los de Manuel Pellegrini llegan a la cita después de superar a un rival directo como el conjunto bilbaíno (3-1) en el Benito Villamarín. A domicilio, cuentan sus dos últimos partidos por victorias: 0-1 ante el RCD Mallorca y 0-2 ante el Cádiz, ambos sin encajar. Para la visita al estadio colchonero, el técnico chileno recupera a Ayoze Pérez y a Guido Rodríguez, pero volverá a lamentar hasta seis bajas. Nabil Fekir, Marc Bartra, Isco, Aitor Ruibal, Cédric Bakambu, Abner Vinícius y Sergi Altamira, todos por lesión, no estarán disponibles, mientras que el guardameta Claudio Bravo es duda por molestias musculares. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Gabriel Paulista, Witsel, Hermoso, Samu Lino; Koke, De Paul, Barrios; Memphis y Morata. REAL BETIS: Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Chadi Riad, Miranda; Marc Roca, Cardoso; Rodri, Fornals, Chimy Ávila; y Willian José. --ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano). --ESTADIO: Cívitas Metropolitano. --HORA: 16.15/Movistar+ LaLiga.