Podemos exige a Sánchez plantarse ante EEUU en materia internacional y denuncia el "fascismo" de Israel contra Palestina

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plantarse ante la política internacional de Estados Unidos (EEUU), que a su juicio está tratando de "secuestrar a Europa", mientras que la líder de la formación, Ione Belarra, ha acusado ha denunciado que el "genocidio" de Israel en Palestina es "fascismo". Así lo ha trasladado ambas este sábado en Madrid durante el acto 'Feministas por la paz' organizado en vísperas del 8M por el grupo The Left en el Parlamento Europeo y el Instituto República y Democracia, el think tank de Podemos, junto a la coportavoz del partido Isa Serra y activistas palestinas y sahararuis, entre otras participantes. Durante su intervención, Montero ha advertido que no se puede caer en la resignación" en la izquierda ante el próximo ciclo electoral ni perder la esperanza", algo que ocurre cuando "nadie levanta la voz". En este sentido, ha marcado como una tarea esencial demostrar que el feminismo y la paz van unidos y que aspira a "ganar" y ser mayoritario. PRETENDER "MATAR" A PODEMOS PORQUE "ALZA LA VOZ" Al hilo, ha rememorado que en la legislatura pasada uno de los momentos más delicados y que estuvo a punto de acabar con el anterior Gobierno de coalición fue cuando Podemos expresó su oposición al anuncio del presidente, Pedro Sánchez, de enviar armas ante la guerra de Ucrania sin avisarles y pese al compromiso público de no hacerlo. "En ese momento lo más importante que necesitaba, desde el presidente del Gobierno hasta los sectores más reaccionarios de la sociedad, es que nadie alzara la voz, que pareciese que eso no era una decisión política infame, que pareciese que no había más remedio porque lo mandaba Europa (...) Y hubo una voz, a lo mejor temblándole las piernas, que dijo no en nuestro nombre y no a la guerra y eso hizo Ione Belarra", ha defendido la exministra de Igualdad. En este sentido, ha alertado de que el mundo no está bien, con el "genocidio" en Gaza o la continuidad de la guerra de Ucrania, conflictos que hacen además que los "hiperricos" sigan obteniendo beneficios. EL PELIGRO EN LA IZQUIERDA ES LA RESIGNACIÓN Asimismo, Montero ha advertido que en este contexto "no hay nada más peligroso" que la "resignación" y ha reivindicado que la voz de Podemos clamando por la paz sirve para retratar a los que están defendiendo "el régimen de guerra". "¿Por qué creéis que han hecho tantos esfuerzos por echar a Podemos del Gobierno y por decir que Podemos está muerto? Porque muchas veces si Podemos no decía una cosa, no la dice nadie más", ha enfatizado. Sobre la situación del pueblo palestino, ha denunciado que el presidente israelí, Benjamin Netanyahu, es un "genocida" pero que no podría actuar así sin el "apoyo explícito" de Estados Unidos y la UE. Es más, ha acusado a EEUU de dejar de lado "todas las apariencias democráticas" en política internacional y de intentar "secuestrar a Europa" y en alusión a las recientes declaraciones del secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, ha censurado que ayer la administración Biden dice incluso que la OTAN pueden entrar en guerra con Rusia si se impone en la guerra de Ucrania. Ante ello, ha reclamado España debe exigirle "sin fisuras" al presidente y el Gobierno que deje claro que son un "país soberano, de paz y que Estados Unidos no es dueño de Europa". DENUNCIA EL "DISCURSO DE ODIO" DEL GOBIERNO DE NETANYAHU Por su parte, La líder de Podemos ha denunciado que Israel traspasa con su ofensiva en Gaza todas las "líneas roja" y que el Gobierno de Netanyahu está desplegando "fascismo" y "apartheid" contra el pueblo palestino. "No lo podemos permitir", ha proclamado para alertar, acto seguido, que los líderes "sionistas" han desplegado un discurso de odio con el objetivo de acabar con un pueblo. Así, ha sentenciado que cuando no se frena el odio, este "se acaba metiendo por las venas". En el plano internacional, ha manifestado que también se han cumplido dos años del conflicto bélico en Ucrania y que ahora vuelven a "sonar tambores de guerra" desde Estados Unidos. Y Belarra también ha criticado que ante esta postura los "jerarcas europeos" solo "agachan la cabeza", dicen "sí señor" a Estados Unidos y arengan a poner Europa en "economía de guerra", algo que ya advirtió Podemos y en su momento les pusieron "a caldo" al sostener que la guerra de Ucrania se acabará con mesa de "negociación y paz" o con un conflicto entre potencias internacionales. Finalmente, ha instado a mantener el "no a la guerra" en España y ha lanzado que el "machismo y la guerra" se retroalimenta mutuamente, al implicar la dominación de unas vidas sobre otras. Mientras, la coportavoz de la formación morada, Isa Serra, ha reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "parece casi un héroe" pese a que su juicio tiene una posición tibia con el conflicto en Gaza y que dirán que "no tiene margen de maniobra", como también se justificó cuando dejó "abandonado" al pueblo saharaui con su aval al plan de autonomía en la zona propuesto por Marruecos.