Pepe Barroso Silva no tiene planes de aumentar la familia junto a Gara Arias

El 29 de mayo de 2022, Pepe Barroso Silva vivía uno de los días más emocionantes de su vida al convertirse en padre por primera vez junto a Gara Arias. Un momento de lo más especial que le ha hecho cambiar la forma de ver el mundo y que ha sacado su lado más cariñoso y personal, como ya pudimos ver durante su participación en 'MasterChef Celebrity'. Este viernes, el modelo se dejaba ver en la alfombra roja inaugural del Festival de Málaga y nos confesaba estar encantado con su papel de padre, aunque confiesa que lo más duro es "compaginar" trabajo y paternidad: "Se porta fenomenal, se porta súper bien y aprovechando al máximo los ratitos que tenga con él, y cuando toca trabajar estar donde hay que estar". El actor también nos confirmaba que él es la figura que más consiente en casa y nos dejaba claro que por el momento no tienen entre sus planes aumentar la familia: "Por ahora estamos bien, por ahora estamos fenomenal". Pepe nos hablaba de su introducción en el mundo de la interpretación y nos confesaba que "me vino por sorpresa, tarde, pero la verdad que me está dando todo" como por ejemplo "la oportunidad de poder conocer a un montón de gente nueva, dedicarme a algo que me apasiona, que me encanta, y viajar, conocer, experimentar".