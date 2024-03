Pellegrini: "No vamos a ir al Metropolitano a meter a los once atrás y a empatar 0-0"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha asegurado que no irán este domingo al Cívitas Metropolitano "a meter a los once atrás" y a aguantar un "0-0", y ha afirmado que a pesar de que "los números" del Atlético de Madrid en casa son bestiales tratarán de "romper" esas estadísticas. "No vamos a ir allá a meter a los once atrás a ver si empatamos 0-0, vamos a intentar hacer nuestro fútbol. Cuanto mejores sean los jugadores, menos se aceptan los errores, pero vamos a ir con la mentalidad de ver si podemos sumar", declaró en la rueda de prensa previa al partido. En este sentido, afirmó que tienen "ambición", pero restó importancia a los buenos datos del equipo fuera de casa en las últimas semanas. "Cuanto mejor hagamos los partidos, más iremos creciendo. Al final, las campañas no se hacen ganando a los grandes de visita, sino que se hacen con una regularidad y buscando siempre poder intentar pegar ese salto sin variar mucho la parte futbolística", manifestó. Además, alabó el trabajo de un "gran rival" que "está peleando normalmente por los títulos y que juega 'Champions' todos los años". "Está ahora también inmerso en la 'Champions', viene de un traspiés en la Copa del Rey. Las estadísticas en su campo están ahí, pero las estadísticas también están para romperlas", advirtió. "Tengo un gran respeto por un gran rival, que tiene un técnico que ha puesto su impronta hace muchos años y con mucho mérito. No es fácil estar 10 años o 12 años en la misma institución", dijo. "El Atlético de Madrid tiene un gran plantel y un técnico que ya ha puesto su impronta en la mecánica futbolística hace muchos años, con un gran rendimiento y un gran resultado. Independientemente de que haya quedado eliminado en Copa, será muy difícil en su casa, así lo dicen los números, pero como siempre vamos a intentar ir a ganar", continuó. En otro orden de cosas, el técnico chileno se mostró feliz del respeto y el cariño con el que le tratan los aficionados del conjunto verdiblanco. "Es un gran orgullo tener sintonía con la afición, que el equipo responda dentro del campo. La hinchada del Betis, la numerosa y masiva hinchada del Betis, es pasional. Es lo que le gusta ver, por eso que llevamos tres años y medio en esa muy buena sintonía. Así que me alegro mucho", subrayó. "Han sido tres años y medio bastante regulares y yo creo que la hinchada los agradece. Por otro lado, yo creo que uno dentro de esta profesión tiene que estar muy consciente de a dónde puede ir. Por eso año tras año, de acuerdo a las realidades económicas, intentamos en conjunto con los directivos y con el director deportivo hacer la plantilla lo mejor posible. Todos sabemos la necesidad económica del Betis y vamos trabajando en esa misma medida. Ojalá año tras año podamos progresar", concluyó.