OpenAI dice que está "categóricamente en desacuerdo" con la demanda de Musk

OpenAI "está categóricamente en desacuerdo" con la demanda que Elon Musk presentó contra la compañía, según un memorando interno enviado a los empleados de la startup de inteligencia artificial. Musk, cofundador de OpenAI que ya no participa en la empresa, ha demandó a la compañía y a su director ejecutivo, Sam Altman, el jueves por la noche, alegando que la estrecha relación de la empresa con Microsoft ha socavado su misión original de crear tecnología de código abierto que no estaría sujeta a prioridades corporativas. El director de estrategia de OpenAI, Jason Kwon, ha rechazado la sugerencia de Musk de que la startup es "una subsidiaria de facto" del inversionista Microsoft y ha dicho que las afirmaciones del multimillonario "pueden surgir del arrepentimiento de Elon por no estar involucrado con la compañía hoy", según una copia de el memorando obtenido por la agencia Bloomberg. En un informe separado, también visto por Bloomberg, Altman ha llamado a Musk su héroe y ha asegurado que extraña a la persona que conocía y que competía con otros construyendo mejor tecnología. Musk está demandando por incumplimiento de contrato, incumplimiento de deber fiduciario y reclamaciones de prácticas comerciales desleales, entre otras quejas y está presentando la demanda en calidad de donante a la organización matriz sin fines de lucro de OpenAI en 2019 y busca obligar a OpenAI a dejar de beneficiar personalmente a Microsoft y Altman. Kwon ha señalado en el memorando que la misión de la empresa "es garantizar que AGI beneficie a toda la humanidad", utilizando un término que se refiere al software teórico que puede realizar una amplia gama de tareas mejor que un humano y ha agregado que OpenAI es independiente y compite directamente con Microsoft. Kwon también ha relatado que quería actualizar a los empleados sobre "consultas de agencias gubernamentales", en una aparente referencia a una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores que comenzó después de la breve destitución de Altman por parte de la junta directiva de la compañía a fines del año pasado. Kwon no ha mencionado a la agencia por su nombre, pero ha explicado que, "después de los eventos del último noviembre, nos pidieron información y esto coincide con lo que esperábamos dadas las circunstancias", pero si ha asegurado que la empresa está cooperando con el Gobierno.