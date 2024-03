Milei critica el "desastre" de los últimos 20 años en Argentina y anuncia paquete de "leyes anticasta"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado durante su discurso de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que enviará a la Cámara un "paquete de leyes anticasta" que contempla, entre otros punto, la eliminación de jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes o la eliminación de la financiación de partidos políticos con fondos públicos. "La casta privilegiada vive como si fueran monarcas, hay una vulgaridad del despilfarro, un esquema consciente y planificado", ha reprochado el presidente, recalcando que "Argentina despertó hace poco más de tres meses", cuando "una mayoría silenciosa, que se compone de los que trabajan y producen, levantó la voz". En su alocución, recogida por la agencia Télam, el líder del Ejecutivo argentino ha cargado contra "la política anterior", criticando que "los últimos 20 años han sido un desastre económico, con una orgía de gasto público, emisión descontrolada y la peor herencia que un Gobierno haya recibido". "Recibimos un Estado que hace todo y todo lo hace mal. A mayor Estado presente, mayor despilfarro y menor bienestar para los argentinos de bien", ha opinado Milei, que ha definido al Estado como "una asociación criminal diseñada para que detrás de cada trámite haya una coima para el político de turno". "Dirigentes peronistas como Sergio Massa, Juan Grabois, Máximo Kirchner y Pablo Moyano son jinetes del fracaso y dijo Cristina Fernández de Kirchner fue la responsable de uno de los peores gobiernos de la historia", ha agregado. A este respecto, el mandatario ha recordado que cuenta con "el apoyo de millones de argentinos que quieren un cambio de verdad" y ha destacado que ha "llevado adelante el programa más ambicioso del que se tenga memoria, por el cual se empezó a destruir el déficit fiscal y se hizo un recorte de cinco puntos del PIB en el gasto público". Por otro lado, Milei ha asegurado que obligarán a sindicatos "a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la justicia electoral que limitará los mandatos a cuatro años y establecerá un tope de una sola reelección". "Un presidente que puede no tener mayorías (parlamentarias) ni gobernadores pero sabe lo que tiene que hacer y tiene la convicción para hacerlo (...). Pido a los argentinos paciencia y confianza. Vamos por el camino correcto. Viva la libertad carajo", ha concluido Milei y así lo ha recogido Télam, cuyo cierre ha sido anunciado también por el presidente en su discurso. "UN MENSAJE CLARO, FIRME Y CON CORAJE" El expresidente de Argentina Mauricio Macri ha elogiado el alegato del actual inquilino de la Casa Rosada y ha aseverado que "el PRO (partido Propuesta Republicana) estará en Córdoba para firmar el 'Pacto del 25 de Mayo'", un acuerdo de diez puntos que tienen como objetivo la reconstrucción de las bases del país. Macri ha valorado la intervención de Milei ante la Asamblea Legislativa como "un mensaje claro, firme y con coraje" y ha instado al pueblo argentino a respaldar al presidente. "Todos los argentinos tenemos que apoyar al presidente y la clase política (tiene que) aceptar esta invitación en un gesto de humildad y grandeza", ha argumentado el expresidente en una publicación en su cuenta en la red social X, antes Twitter. "AGRAVIOS Y EXCUSAS" Como contrapartida, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) ha puesto en tela de juicio las palabras de Milei ante la Asamblea y le ha acusado de no haber planteado ni "una sola iniciativa que auxilie las realidades económicas de las provincias", así como tampoco ha transmitido "ni un sólo plan para mejorar los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores". "Luego de escuchar su discurso le decimos al presidente de la Nación que los agravios y las excusas no tapan la realidad", le han espetado desde Unión por la Patria. "Producto de la motosierra y la licuadora que viene llevando adelante como plan económico, cada vez son más los compatriotas que están siendo perjudicados por el brutal ajuste, generando zozobra y graves complicaciones en la vida diaria", han agregado los diputados en un comunicado recogido por la mencionada agencia. UxP ha reprochado al presidente en la misma nota que su discurso ha estado "plagado de generalidades, frases sueltas y chicanas", tratándose de una intervención "funcional a los títulos de los diarios, pero totalmente vacía de respuestas ante los problemas que angustian a la mayor parte del pueblo argentino". En este sentido, el grupo ha prometido que trabajará "incansablemente para que se frene el estrepitoso retroceso de la calidad de vida de los argentinos" y que seguirá "recibiendo y respaldando a los agredidos por Milei y sus aliados".