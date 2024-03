La principal oposición de Sudán del Sur anuncia su boicot a las elecciones de fin de año

El Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), la principal formación opositora del país, que lidera el vicepresidente primero del país, Riek Machar, ha anunciado que boicoteará las elecciones de diciembre de este año al entender que sus términos incumplen los términos a este respecto señalados en el acuerdo de paz de 2018. El pacto alcanzado ese año puso fin en principio al largo enfrentamiento entre Machar y el presidente del país, Salva Kiir. Para entonces, tres años de guerra civil entre el Ejército sursudanés y el SPLM-IO ya habían dejado unos 400.000 muertos. Los sursudaneses tenían depositadas sus esperanzas en la hoja de ruta pactada entonces sobre la posible celebración de comicios en febrero de 2023, los primeros desde la independencia del país en 2011. Sin embargo, las enormes dificultades del proceso acabaron desembocando en su aplazamiento a diciembre de este año. Ahora, el vicepresidente del SPLM-IO de Machar, Oyet Nathaniel Perino, ha anunciado que su partido se abstendrá de participar en los comicios al entender que los requisitos para un voto "pacífico, tansparente, democrático, libre, justo y creíble" han sido incumplidos. Es más, el portavoz ha lamentado que todavía no se han cumplido requisitos esenciales marcados en la 'hoja de ruta' pactada por Kiir y Machar, como la redacción de una constitución permanente, la elaboración de un censo nacional, el asentamiento de desplazados y refugiados, así como la creación de una estructura judicial para responder a las atrocidades cometidas por ambos bandos en la guerra civil. "Como no vamos a implicarnos en proceso alguno que desdeñe el acuerdo de paz, vamos a negarnos a participar en unos comicios que consideramos una farsa, sin libertad ni justicia", ha manifestado en comentarios recogidos por el 'Sudans Post'. El vicepresidente Perino ha considerado así, en nombre de su partido, que no queda tiempo para zanjar estas cuestiones de cara a diciembre, y recordó que, recientemente, Machar envió a Kiir una carta en el que le advertía de estos problemas.