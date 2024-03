La Policía paquistaní comienza a disolver una multitudinaria manifestación de opositores en Lahore

Al menos ocho simpatizantes del gran partido opositor de Pakistán, el Movimiento por la Justicia de Pakistán o PTI, han sido detenidos durante las primeras horas de cargas policiales contra la multitudinaria manifestación de este sábado en el gran bastión nacional del partido, la ciudad de Lahore, en protesta contra lo que perciben como un fraude electoral a gran escala en los comicios del 8 de febrero. La Policía del país se encuentra en estado de máxima alerta ante las protestas que los simpatizantes del PTI están realizando en más de treinta ciudades del país para denunciar numerosos casos de fraude durante las generales. Se espera en las próximas horas la llegada de una gran marcha a la capital, Islamabad, abanderada por el alto responsable del PTI Sher Afzal Marwat, abogado del gran líder del partido y figura opositora por excelencia en el país, el ex primer ministro Imran Jan, encarcelado por casos de abuso de poder y corrupción en lo que el antiguo mandatario describe como una persecución política. En los comicios, los candidatos del PTI, obligados a presentarse como independientes por orden del Constitucional tras unas polémicas primarias, obtuvieron el mayor número de escaños pero el nuevo Gobierno emergerá finalmente de una coalición formada por la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) del ex primer ministro Nawaz Sharif y el Partido Popular de Pakistán (PPP), del ex ministro de Exteriores y heredero de la dinastía Bhutto, Bilawal. Los arrestos de este sábado han comenzado en Mall Road, cerca del Tribunal Superior de Lahore, rodeado por un importante contingente policial que comenzó a detener a los simpatizantes del PTI según se aproximaban a la sede judicial, informa el diario paquistaní 'Dawn'. "Tomaremos medidas contra aquellos que incluso toquen el uniforme de policía", ha declarado el inspector general de la Policía de Lahore, Nasir Rizvi. "Aquí nadie va a permitir que la paz de la ciudad quede interrumpida", ha añadido.