Genoveva Casanova y Victoria Federica, su show para esquivar (sin éxito) a las cámaras

Si hay dos grandes protagonistas cuyo fichaje por la nueva edición de 'El Desafío' está dando mucho que hablar y ha desatado una expectación sin precedentes esas son sin duda Genoveva Casanova y Victoria Federica. En el caso de la sobrina de Felipe VI, porque da el salto definitivo a la popularidad debutando en uno de los programas más vistos de la televisión cuando hasta ahora había intentado mantener un perfil bajo; y en el de la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo, porque supone su reaparición 4 meses después de sus imágenes con Federico de Dinamarca. 134 días en los que estuvo completamente 'desaparecida' y que han llegado a su fin con el inicio de las grabaciones de 'El Desafío', donde como ha revelado Jorge Salvador -uno de los responsables de la productora- están enamorados de ella por su actitud y su sonrisa permanente. Sin embargo, parece que Genoveva se resiste a dar la cara por el momento. Y teniendo en cuenta que los estudios de Atresmedia donde se graba el programa están rodeados de cámaras ansiosas por captar su primera imagen tras el escándalo que supuso la salida a la luz de su encuentro con el Rey de Dinamarca en Madrid a finales de octubre, la mexicana ha tirado de "ingenio" para intentar pasar desapercibida. Si este jueves llegaba al rodaje corriendo y con la parte superior de su anatomía oculta bajo una manta negra, hoy se ha superado a sí misma y ha accedido a los estudios escondida en el maletero de un coche de producción, dejando claro que va a hacer lo posible y lo imposible -por llamativo o ridículo que parezca- para no ser pillada por la prensa. VICTORIA FEDERICA, TUMBADA EN LA PARTE DE ATRÁS DE UN COCHE En la misma línea de Genoveva, Victoria Federica, que a pesar de que todo apunta a que ha decidido concursar en 'El Desafío' para mostrar su verdadera cara y demostrar que no es altiva ni soberbia como se ha dicho por sus enfrentamientos con los reporteros y las cámaras, ha vuelto a hacer gala de su animadversión a la prensa. Y ni corta ni perezosa, y acompañada por el que una persona allí presente grita que es "seguridad de Casa Real" ha llegado a la grabación del programa completamente tumbada en la parte de atrás de un coche, logrando su objetivo de que no ser vista.