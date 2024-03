Gabe Spitzer: "Para Netflix es emocionante conseguir a dos superestrellas globales como Nadal y Alcaraz"

El vicepresidente global de contenido de no ficción de deporte de Netflix, Gabe Spitzer, destacó que con la entrada de las plataformas de 'streaming' en el deporte, los usuarios de estas han podido convertirse en "aficionados" de disciplinas deportivas "de las que no sabían que eran fans", al mismo tiempo que se mostró impaciente por la disputa de 'El Slam de Netflix' entre "dos superestrellas globales" como la "leyenda" Rafa Nadal y el "genio" Carlos Alcaraz, este domingo 3 de marzo en directo (21.30 horas). "Nadal es una leyenda en el tenis, no solo en España, sino en todo el mundo. Uno de los mejores de todos los tiempos. Y creo que con Alcaraz, lo que hemos visto en los últimos años es que es un genio, es alguien que quizá algún día podría estar al nivel de Nadal si sigue por este camino. Eso es lo emocionante para nosotros en Netflix, conseguir a estas dos superestrellas globales en una plataforma global", celebró el directivo en una entrevista a Europa Press. La plataforma espera que su próximo evento deportivo en directo, 'El Slam de Netflix' sea un evento "divertido" para los usuarios, y tiene todos los ingredientes para que sea así. Y es que en la pista se verán las caras Nadal, 22 veces campeón de Grand Slam, y el actual número 2 del mundo, Alcaraz. El partido, organizado por MGM Resorts, se llevará a cabo este domingo en el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay, en Las Vegas. Este duelo de exhibición, en directo en la plataforma de 'streaming', será el cuarto cara a cara entre ambos tenistas, en un encuentro que estará comentado por grandes nombres como Andre Agassi, Andy Roddick, Jim Courier, David Ferrer o Feliciano López. "Son buenos nombres que van a crear un programa divertido", auguró Spitzer. "Queremos entretener a nuestros aficionados, como ya lo hacen La Casa de Papel o El Juego del Calamar. Tenemos una gran variedad de programación, con 'El Slam de Netflix' entre Nadal y Alcaraz empezamos un nuevo viaje", deseó la plataforma con esta nueva apuesta por el deporte en directo. Sin embargo, no sería un primer paso para abordar otros mercados más exigentes y competitivos como el del fútbol en vivo, aunque "siempre" estén "teniendo conversaciones y mirando oportunidades". "Lo que puedo decir es que obviamente es el deporte más grande del mundo. Sabemos que hay un gran número de fans del fútbol en todo el mundo, seguiremos explorando siempre ese programa", comentó Spitzer. Y es que la 'obsesión' de Netflix es continuar captando nuevos usuarios y apasionados del deporte, sin descuidar a los que ya lo son. "Creamos 'background' para un evento en vivo. No necesariamente tenemos Fórmula 1 en vivo en Netflix, pero podemos crear una gran serie de documental que, con la esperanza, puede servir a esos fans y atraer a nuevos fans. Para este evento en vivo ya tenemos Breakpoint, por lo que esperamos mantener a esos fans emocionados", dijo sobre lo que espera de 'El Slam de Netflix'. "Hemos tenido mucho éxito con nuestra programación de deportes, desde los inicios, con proyectos como Last Chance, Drive to Survive, Last Dance, Beckham, Full Swing, Quarterback. Es emocionante cuando hablamos a ligas, equipos o deportistas como Nadal y Alcaraz, para decirles que nuestro público global podrían verlos en vivo. Es emocionante traer un buen contenido para los superfans del deporte y también a nuevos seguidores", agregó. Además, la plataforma global es consciente de que "todavía" están "en las primeras etapas" de expansión con programas deportivos, por lo que "hay mucho espacio para que continuar creciendo". "Hay tantos aficionados diferentes de los deportes por todo el mundo que tenemos grandes oportunidades", dijo, al tiempo que reveló que están "trabajando en una serie con LaLiga" que verá la luz en el futuro. "De lo que estamos más orgullosos es de haber contado numerosas historias del deporte de una manera auténtica y muy accesible a los aficionados. Lo más emocionante de trabajar en Netflix es que grandes historias pueden surgir de cualquier lugar", confesó Spitzer, que puso de ejemplo la Fórmula 1, un deporte que "no era tan grande en Estados Unidos", pero en el que la serie 'Drive to survive' "ayudó" a su crecimiento". Así, Spitzer considera que el 'streaming' ha cambiado la forma en la que el usuario mira al deporte. "Puedes convertirte en aficionado de algo en el espacio de deportes de lo que nunca sabías que eras fan, gracias al gran acceso a una buena historia trabajada con grandes cinematógrafos", zanjó.