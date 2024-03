Fernando Alonso: "La primera carrera del año confirma que hay cuatro equipos por delante nuestro"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin Aramco) lamentó este sábado que "la primera carrera del año", en alusión al Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, le haya confirmado a él y sus ingenieros que en la parrilla todavía "hay cuatro equipos por delante" de ellos en el Campeonato del Mundo. "La primera carrera del año confirma que hay cuatro equipos un poco por delante nuestro, como lo era en Abu Dabi. Hemos empezado el año como lo acabamos, detrás de McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull, así que toca mejorar. La vuelta de ayer creo que fue un poco excepcional y nos puso en una situación en la que no era real estar tan arriba, y hoy hemos visto la realidad", declaró Alonso a DAZN tras el Gran Premio. El asturiano concluyó noveno, como él mismo había vaticinado. "Voy a hacer las predicciones a partir de ahora, así vamos a poder apostar antes de la carrera", bromeó al respecto. "Ha sido una carrera difícil. La estrategia nos decía eso por la mañana, que éramos la quinta fuerza en pista después de los cuatro 'top'. Así que en condiciones normales lucharíamos por un noveno y un décimo, y se ha cumplido", apostilló. "Creo que he quedado a 18 segundos de los McLaren por delante, y los Sauber con Guanyu estaban 28 segundos detrás. Así que estábamos en medio minuto de carrera en la que no había nadie e intentamos una estrategia un poco diferente, parar mucho más tarde que todos por si acaso había bandera roja, 'safety car' o algo que nos pudiese beneficiar", explicó. "Pero una vez que ya ves que no puedes con los de delante, hay que aceptar que faltan esas tres o cuatro décimas de ritmo. Entonces intentas, si te lo permite la competencia por detrás, hacer una estrategia un poco diferente; no óptima, pero diferente parando muy tarde y a ver si hay un 'safety car'", insistió Alonso finalmente.