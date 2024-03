Evo Morales asegura que defender al presidente Luis Arce es "defender la corrupción"

Cuatro Cañadas (Bolivia), 2 mar (EFE).- El expresidente Evo Morales (2006-2019) manifestó este sábado en un mitin político del partido Movimiento al Socialismo (MAS), que defender al presidente de Bolivia, Luis Arce, es "defender la corrupción" que está "destrozando" al país.

La reunión con la militancia nacional del MAS, especialmente con los adeptos al expresidente, se realizó en la localidad de Cuatro Cañadas, en el departamento oriental de Santa Cruz, donde el exmandatario, durante el discurso de inauguración del evento, criticó al Gobierno de Arce, quien también pertenece al partido.

"Soy sincero, no me gusta mentir, en este momento defender a Lucho es defender la corrupción, saben ustedes, defender que no haya combustible, que no haya dólar, defender al Gobierno es que siga destrozando Bolivia económicamente", manifestó Morales.

Agregó que es importante que se debata de "cómo salvar a Bolivia" y que se debe "recuperar la revolución", además sostuvo que "no es posible que vuelva el Gobierno a tiempos neoliberales".

Agregó que son "antimperialistas", "anticolonialistas", y que la lucha es de "carácter internacional" para que "vengan a saquear" el gas, el petróleo y el litio boliviano.

De igual forma expresó su "solidaridad" con Argentina, donde aseguró que, propiciado por un Gobierno de derecha, se acabaron las subvenciones.

"Ellos se consideran como élite mundial, como élite transnacional, a ellos no le interesa la vida de la gente pobre, de la gente humilde, de las nuevas generaciones que vienen de la gente humilde", sostuvo.

De la misma forma, Morales hizo referencia a que, junto a varios presidentes y líderes, ha pedido al mundo entero a realizar una movilización internacional para "decir basta de genocidio en Palestina" y que el MAS acompaña esa causa por una "Palestina libre".

En el encuentro político se realizaron mesas de trabajo para analizar diferentes temas y varios de los oradores nuevamente proclamaron como candidato a Morales para las elecciones generales de 2025.

Luis Arce y Evo Morales están distanciados entre las tensiones internas en el oficialismo que comenzaron a finales de 2021 y que se profundizaron por el congreso nacional del MAS celebrado en octubre pasado en el departamento de Cochabamba, el bastión político y sindical del expresidente.

En ese encuentro, Morales fue ratificado como presidente del MAS y fue escogido "candidato único" para las elecciones de 2025, en ausencia de Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, que no asistieron al considerar que las organizaciones sociales, base del partido, no estaban debidamente representadas.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), afín a Arce, convocó a un nuevo congreso nacional del MAS a partir del próximo 3 de mayo.EFE

(foto) (video)