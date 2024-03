Elle St. Pierre sorprende a Tsegay y se pone la corona de reina de los 3.000 metros

Glasgow, 2 mar (EFE).- La estadounidense Elle St. Pierre, 364 días después de dar a luz y convertirse en madre, dio la sorpresa este sábado en los 3.000 metros femeninos y se proclamó en Glasgow campeona del mundo de pista cubierta, misma corona que se adjudicó en la categoría masculina el británico Josh Kerr, que ganó su primer Mundial bajo techo.

Elle St. Pierre, con un tiempo de 8:20.87, récord del campeonato, se impuso en un disputada final a la favorita, la etíope Gudaf Tsegay, que no llegó en su mejor ritmo al tramo final, parando el crono en 8:21.13.

"Esto es realmente un sueño y, con los Juegos Olímpicos por delante, es una gran inyección de confianza. Podría haberme sentido intimidada por los nombres que había esta noche, pero tienes que creer en ti misma y he dado lo mejor de mí, además hace justo un año de que naciera mi hijo, al que estoy deseando ver", dijo St.Pierre en la zona mixta del Emirates Arena.

Tsegy, que llegó a Glasgow liderando el ránking con una marca de 8:17.11, más de siete segundos superior a la segunda de la clasificación, la australiana Jessica Hull (8:24.93), no se encontró cómoda en la carrera y acabó superada por St. Pierre.

"En este deporte todo pasa, así que acepto este resultado y lo haré mejor la próxima vez. Ahora me centraré en el verano. Son cosas que pasan. Hoy no me encuentro bien porque, como mujer, me ha pasado algo. No estoy contenta con este resultado pero acepto lo que he conseguido. Esta temporada ha sido buena hasta ahora y estoy compitiendo en los campeonatos del mundo, así que el próximo objetivo para mí son los Juegos Olímpicos porque quiero conseguir una medalla olímpica y demostrar algo grande en París", confesó Tsegay.

En la final femenina participaron dos españolas, la palentina Marta García, décima con 8:40.34, y la segoviana Águeda Marqués, decimocuarta con 8:48.57.

En la categoría masculina el triunfo fue para Josh Kerr con una marca de 7:42.98, acompañado en el podio por el estadounidense Yared Nuguse (7:43.59), segundo, y el etíope Selemon Barega (7:43.64), tercero.

El español Adel Mechaal, que disputará mañana la final de 1.500, concluyó sexto con 7:45.67.

"Es un mal resultado después de mi quinto y séptimo puesto. Esperaba una carrera un pelín más a ritmo, luego se ha aflojado muco y eso ha hecho que fuese más ajetreada. En el último 400 me he encontrado bien pero no lo suficiente para pelear por más así que a descansar que ahora queda el 1.500", confesó Mechaal. EFE

