EEUU pide la libertad de Jimmy Lai mientras alerta de la creciente censura en Internet en Hong Kong

El principal representante diplomático de Estados Unidos en Hong Kong ha alertado de una creciente censura de Internet en la ciudad y ha manifestado su preocupación ante los recortes en las libertades que están teniendo lugar en China mientras ha pedido la excarcelación del magnate Jimmy Lai, uno de los organizadores de las grandes protestas de 2019 contra las ambiciones soberanistas de Pekín contra la autonomía territorial. El cónsul general de Estados Unidos, Gregory May, ha puesto el foco en los problemas de conectividad y en la seguridad de los datos, dos factores que han llevado a algunas empresas estadounidenses a utilizar teléfonos y ordenadores portátiles desechables durante su estancia y sus operaciones en el enclave. "Hong Kong está empezando a bajar por la pendiente de intentar retirar ciertos contenidos de Internet y bloquear determinados sitios web", ha denunciado May en declaraciones a Bloomberg durante su primera entrevista desde que asumió el cargo en 2022. "Es una pendiente resbaladiza cuando se empieza a censurar Internet. ¿Dónde acaba eso?", se ha cuestionado el funcionario. En este contexto, el Gobierno ha emprendido acciones para eliminar de Internet la canción 'Glory to Hong Kong', que se popularizó durante las protestas antigubernamentales de 2019, lo que ha evidenciado los riesgos operativos para gigantes tecnológicos occidentales como Google. En la misma línea, proveedores de servicios de Internet de la ciudad han impedido también el acceso a un pequeño grupo de sitios web, entre los que se encuentra el del grupo de derechos con sede en el Reino Unido Hong Kong Watch. En ambos casos las autoridades hongkonesas han justificado sus acciones alegando que estas medidas han sido implementadas por motivos de seguridad nacional. Si bien la ciudadanía de Hong Kong sigue disfrutando en gran medida de acceso libre a Internet, estas primeras restricciones han sido fuente de gran preocupación ante la posibilidad de que se extiendan a este territorio los controles propios de la China continental, donde varias plataformas occidentales están ya bloqueadas y existen restricciones y censura sistemáticas sobre aquellos contenidos que se muestran críticos con el Gobierno. Las críticas de May llegan en un contexto en el que Hong Kong está intentando reforzar su posición como centro internacional de negocios a fin de atraer turismo que le permita dar un impuso a su actividad económica tras años de aislamiento. A este respecto, el cónsul estadounidense ha sugerido que "liberar a (el magnate y líder opositor) Jimmy Lai y a estas otras personas que se enfrentan a la cárcel por expresarse políticamente haría más por mejorar la imagen de Hong Kong que todas las cumbres financieras y campañas de promoción turística juntas". Estados Unidos ha sancionado al líder de la ciudad, John Lee, por la represión de la disidencia por parte del presidente Xi Jinping, mientras que Pekín ha acusado a Washington de orquestar las protestas masivas contra la influencia del Partido Comunista que sacudieron el centro en 2019. HONG KONG ACUSA A MAY DE INJERENCIA Poco después, y en declaraciones recogidas por el 'South China Morning Post', un portavoz del Gobierno de Hong Kong ha condenado la petición formulada por May sobre la libertad de Lai al entender que "la sugerencia de que ciertos individuos u organizaciones deberían ser inmunes a las consecuencias legales por sus actos ilegales va totalmente en contra del espíritu del estado de derecho". "Es extremadamente inapropiado que el cónsul general de Estados Unidos haga comentarios injustificados sobre los juicios penales que están en curso en los tribunales e incluso intente comparar el caso de Lai con los esfuerzos del gobierno por promover la ciudad", ha añadido. Finalmente, las autoridades hongkonesas han recordado al diplomático que Estados Unidos "no está en posición de señalar con el dedo" a otros países y regiones por promulgar leyes de seguridad nacional, e instó diplomático a dejar de hacer "comentarios irresponsables" e interferir en sus asuntos.