EEUU condena a cadena perpetua a un exmilitar colombiano por conspirar para asesinar al presidente Moise

La Justicia estadounidense ha condenado este viernes a cadena perpetua al exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios, alias 'Floro', por tres cargos de conspiración por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, en julio de 2021. Un tribunal federal del estado de Miami ha condenado a Palacios después de que se declarase no culpable en abril de 2022 por delitos relativos a conspirar para suministrar material de apoyo con el objetivo de asesinar a un líder extranjero, así como conspirar para secuestrar y matar a un líder extranjero. Los procuradores defendieron que Palacios, de 45 años, no llegó a participar como alto mando en el operativo --por ser un "soldado raso"-- ni antes ni después de la muerte del presidente y tampoco estaba presente en la habitación en la que fue asesinado, según ha recogido el diario 'Miami Herald'. No obstante, el mismo día del magnicidio, robó dinero y joyas del domicilio del presidente. Palacios huyó a Jamaica dos meses después de su asesinato y se convirtió en uno de los principales sospechosos del caso al entregarse a los agentes del FBI en enero de 2022. El 7 de julio de 2021 una veintena de personas --en su mayoría colombianos-- irrumpieron en la vivienda de Moise, donde se toparon con poca resistencia por parte del equipo de seguridad. Mataron al entonces presidente con doce disparos e hirieron a su mujer, Martine Moise. Según apuntó entonces la Policía colombiana, Palacios, junto con el resto del comando involucrado en el asesinato de Moise, voló hacia República Dominicana para, más tarde, trasladarse desde Punta Cana hasta Haití por vía terrestre para ejecutar su plan.