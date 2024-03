Destapan una trama de espionaje contra políticos, periodistas y deportistas de élite en Italia

Un teniente de la Guardia de Finanzas italiana, Pasquale Striano, está siendo investigado por una trama de espionaje contra cientos de políticos, periodistas, personalidades e incluso estrellas del fútbol, según ha informado la Fiscalía de Perugia. Striano habría accedido a bases de datos fiscales, antimafia y sobre blanqueo de capitales para obtener información de cinco ministros; varios secretarios de Estado; del ex primer ministro Matteo Renzi; de la viuda de Silvio Berlusconi, Marta Fascina; de la pareja de Giuseppe Conte, Irene Pivetti; del presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, o del jugador Cristiano Ronaldo, según recoge el diario italiano 'La Repubblica'. El sospechoso, trabajador de la Dirección Nacional Antimafia, parece que estaba especialmente interesado en el club de fútbol Juventus de Turín, ya que recopiló en 2021 datos del entonces presidente, Andrea Agnelli, y de su jugador estrella, Cristiano Ronaldo. Striano está acusado de entrar miles de veces sin autorización a estos archivos sin que hubiera ningún tipo de investigación en marcha que justificara estos accesos en busca de información sensible desde 2018. Se le acusa de acceso abusivo a un sistema informático, falsificación y revelación de información confidencial. La investigación comenzó hace aproximadamente un año a raíz de una denuncia del ministro de Defensa, Guido Crosetto, por la publicación de un documento sobre su fiscalidad en un periódico italiano. También habría accedido a documentación sobre el ministro de Negocios, Adolfo Urso, y el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida --cuñado de la primera ministra, Giorgia Meloni-- y del subsecretario de la Presidencia, Giovanbattista Fazzolari. Todos ellos pertenecen al partido ultraderechista Hermanos de Italia. Igualmente accedió a información del ex subsecretario del partido Liga Norte y a la de dos cargos del partido Fuerza Italia.