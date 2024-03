Carmen Lomana se moja sobre la polémica de Genoveva Casanova

La reaparición de Genoveva Casanova ante las cámaras debido a su participación en el programa de televisión 'El Desafío' ha dado mucho que hablar porque, lejos de entrar en las instalaciones de Antena Tres como una persona normal, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo lo hizo corriendo y bajo una manta. Por si esto no fuese suficiente, al día siguiente Genoveva entró al plató en el maletero del coche de producción. Unas imágenes que han llamado mucho la atención y que han sido de lo más comentadas en los medios de comunicación. Este viernes por la noche pudimos hablar con Carmen Lomana y le preguntamos sobre estas imágenes de Genoveva. La Socialité nos aseguró que "me ha asombrado un poco, muchísimo. Sobre todo el teatro que está haciendo Genoveva, que es una cosa tan absurda". Asombrada, Carmen nos confesaba que le parece una ridiculez las tácticas que está teniendo para no ser vista: "¿No lo has visto tapada con una manta? Yo es que lo vi ayer y digo, pero esto, pero esta ridiculez, como si fuera Greta Garbo o algo así, ¿no?". Eso sí, la colaboradora de televisión muestra indiferencia ante la reaparición de Genoveva: "A mí me importa un comino, yo he estado feliz sin verla, todo esto. O sea, es que cuando la gente hace tanta tontería, te provoca rechazo... pero hasta el punto también de meterse en el maletero de un coche". Carmen no entiende que se oculte ante las cámaras si tarde o temprano va a salir en televisión: "¿Pero por qué? Si luego se va a exponer ante toda España, además. O sea, es que es una contradicción absurda. Da igual, cuando la veáis, si alguna vez la veis, porque a lo mejor es un ghost, es un espíritu, pues entonces le preguntáis a ella". En cuanto al fichaje de Victoria Federica en 'El Desafío', la Socialité aseguraba que la joven se ha portado siempre muy bien con ella: "La gente se toma demasiado en serio, se da demasiada importancia y hace tonterías, pero Victoria me cae muy bien, es una niña muy simpática, bueno por lo menos conmigo, y buena niña y no sé, ojalá le vaya fenomenal".