Candidato socialista a la Comisión pide a PP europeo claridad en alianzas con ultraderecha

Roma, 2 mar (EFE).- El político luxemburgués Nicolas Schmit, que este sábado será confirmado como cabeza de lista del Partido de los Socialistas Europeos para las elecciones europeas, cerró la puerta a estar en coalición con ningún partido ultraconservador en la próxima legislatura y pidió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que sea "clara" sobre este asunto.

En una entrevista con EFE desde Roma, donde hoy recibirá el apoyo de los socialistas de toda la Unión Europea para liderar la próxima campaña electoral, Schmit rechazó cooperar con grupos que tengan una agenda "oculta o conocida" para debilitar a Europa o que no sean claros sobre "democracia, derechos fundamentales, la diversidad o el respeto a las mujeres".

Von der Leyen, no había rechazado de plano la idea de trabajar con partidos como los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, si había coincidencias en el contenido político más allá de las siglas de los partidos; para Schmit, por contra "no hay compromiso posible con la extrema derecha".

"Somos claros sobre ello y esperamos que el resto sea claro sobre ello. Es algo que no aceptaremos", aseveró.

Preguntado por si ese "el resto" era un mensaje para que el Partido Popular Europeo tome posición, el luxemburgués dejó una respuesta breve: "claro".

Schmit, que durante esta legislatura se ha desempeñado como comisario de Empleo, advirtió de que cuando acude al Parlamento Europeo, escucha lo que dicen partidos como VOX, el AfD alemán o la Reagrupación Nacional francesa y que "con esa gente, con lo que dicen, no hay acuerdo posible".

"Si alguien quiere buscar con ellos acuerdos parciales o de otro tipo, será una cuestión en la que no podremos dar nuestra confianza", señaló, cuestionado por si los socialdemócratas en la Eurocámara votarían en contra de una Von der Leyen sostenida por la extrema derecha en su segundo mandato.

Schmit, que asegura que sale en campaña a ganar las elecciones de junio frente a todas las encuestas que les sitúan segundos, afirma que Europa está "en un momento que él "nunca hubiera podido prever" en su etapa en política, con una guerra en la frontera, muchas incertidumbres y la democracia "amenazada con los partidos de extrema derecha aliados de Trump y de Putin".

Para una campaña electoral que estará dominada por la agricultura o la inversión en industria y defensa, Schmit remarcó que está tanto a favor de una industria fuerte -"una de las condiciones para tener buenos empleos, bien pagados, con negociación colectiva"- como de responder a los problemas de los agricultores, entre ellos el bajo nivel de ingresos.

No obstante, advirtió de que el multibillonario paquete de inversiones en energías limpias que conllevó la ley de reducción de la inflación en Estados Unidos en 2022 implica que "si Europa no sigue esa tendencia y no es capaz de invertir en esas tecnologías y empleos" dejará de ser un actor económico importante en el mundo de mañana.

"No se puede negociar con el clima. Sabemos que el cambio climático se está acelerando. Esto no sólo va de regular, va de invertir para afrontar el cambio climático y que sea una transición socialmente justa que permita a nuestra industria adaptarse a nuevas restricciones", dijo.

Sus últimos cinco años como socialista en una Comisión Europea liderada por una popular no han sido fáciles con el telón de fondo de la pandemia, la inflación desatada o la guerra en Ucrania, crisis que han dejado menos espacio del esperado a su agenda social.

"Hemos tenido un programa de trabajo muy influenciado por la familia socialdemócrata, porque sin nuestro apoyo Von der Leyen no hubiera sido elegida. Cuando tienes en cuenta las crisis por las que hemos pasado, la forma en la que se podría haber reaccionado y cómo se ha actuado al final, me solidarizo con lo que se ha hecho porque no ha sido el programa de Von der Leyen, ha sido un programa de todos", asegura Schmit.

Al mismo tiempo, no obstante, reconoce "divergencias" en asuntos como la primera respuesta institucional al conflicto entre Israel y Hamás. "No las podemos esconder", admite.

El candidato socialista a presidir la Comisión declina por el momento compartir la estrategia que su partido seguirá para negociar la cúpula de altos cargos europeos que ha de renovarse tras las elecciones; tras una legislatura con media presidencia de la Eurocámara y el alto representante de la UE para la Política Exterior en manos de Josep Borrell, dice que no es su papel especular sobre si se negoció bien en 2019.

"Voy a hacer la campaña con toda mi energía y fuerza y después en la noche del 9 de junio o la mañana del 10 abriremos un nuevo capítulo", zanja. EFE

lzu/drs/ig

(vídeo)