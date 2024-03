Barbón responsabiliza a Talgo del retraso de los trenes Avril y exigirá al Ministerio explicaciones y compensaciones

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha responsabilizado este sábado a la empresa Talgo del retraso en la entrega de los trenes Avril para la línea Asturias-Madrid y ha anunciado que tanto él como el consejero Alejandro Calvo exigirán explicaciones y compensaciones ante el Ministerio de Transportes. "Asturias está harta de retrasos y yo también", ha dicho durante su intervención en la clausura de la jornada 'La Asturias de la innovación' organizada por la FSA-PSOE en Avilés, en presencia de la alcaldesa, Mariví Monteserín. Barbón, que ha apostado por reconocer a Avilés como "la capital de Asturias de la innovación", ha aprovechado el acto para abordar la actualidad, centrándose en el retraso de la llegada de los trenes a Avril. El dirigente socialista ha querido matizar que el ministro Óscar Puente dio como fecha prevista el 31 de marzo "día a arriba, día abajo", a la vez que ha señalado que "estos retrasos no se pueden imputar a un equipo ministerial que lleva muy pocos meses". "Hay que ser justos, también, porque este equipo ministerial lleva desde finales del mes de noviembre", ha pedido. No obstante, incide en que en los sucesivos gobiernos ese Ministerio no ha cumplido "con las expectativas" para Asturias. "Cuando se dan fechas y cuando se dan plazos, muchas veces nos sentimos mal, nos sentimos defraudados", lamenta, reprochando que "no se cumple" con lo que se dice. Así, ha anunciado que el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, ha exigido una reunión la semana que viene para aclarar con el Ministerio qué ha pasado y de cuánto será el retraso. "Vamos a exigir explicaciones, sabiendo que aquí la responsabilidad es de una empresa, Talgo, que ha incumplido todos los marcos temporales", ha argumentado, instando a "focalizar también y poner la responsabilidad en quien la tiene: la empresa que no está cumpliendo con los contratos firmados". Según Barbón, el gobierno asturiano va a ser "tajante" y "rotundo" en sus exigencias para confirmar cuándo llegarán los trenes Avril y que "se establezcan las compensaciones oportunas".