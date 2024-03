Al menos siete muertos en un ataque de un dron ruso en Odesa

Al menos siete personas han muerto y ocho más han resultado heridas durante las últimas horas en Ucrania a consecuencia una ola de ataques nocturnos de aviones tripulados rusos contra las regiones de Járkov y Sumy, en el noreste del país, así como en Odesa, en el sur, donde casi una veintena de apartamentos han sido destruidos. En el ataque más mortífero un dron ha impactado contra un edificio de viviendas de Odesa, done se han contabilizado los siete muertos, según el último balance del Servicio de Emergencias Estatal de Ucrania publicado en su cuenta en Facebook. "Los rescatistas en Odessa acaban de sacar los cuerpos de una madre con un bebé de tres meses. Emociones que no se pueden expresar con palabras (...). Siete personas han sido asesinadas en el ataque nocturno de los rusos", ha afirmado el ministro del Interior ucraniano, Igor Klimenko, en un mensaje publicado también en Facebook. "La operación de búsqueda y rescate no se ha detenido ni un minuto y continuará hasta que estemos seguros de que no quede nadie más bajo los escombros", ha añadido. Entre los fallecidos hay también un menor de tres años de edad y se estima que hay varios desaparecidos, según el fiscal general ucraniano, Andrii Kostin. Hasta 95 especialistas del servicio de emergencias, incluidos psicólogos y perros rastreadores, trabajan en el lugar y hasta el momento se ha conseguido rescatar a cinco personas. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado ya estos ataques. "Rusia sigue librando su guerra contra la población civil. Ha lanzado un ataque nocturno usando aviones no tripulados Shahed (...). Uno de ellos alcanzó un edificio residencial de Odesa y ha destruido 18 apartamentos", ha hecho saber el mandatario en su cuenta de X, antes Twitter. Los ataques en Járkov, han precisado por su parte las autoridades locales, también han impactado en edificios residenciales en las poblaciones de Shevchenkove y de Veliki Burluk. El presidente ucraniano ha añadido que entre los heridos se encuentra un niño y que el número de víctimas podría aumentar dado que las operaciones de rescate todavía siguen su curso. Zelenski ha remachado su mensaje pidiendo más ayuda de defensa aérea a sus aliadfos internacionales. "Hay que reforzar el escudo aéreo de Ucrania para proteger con eficacia a la gente del terror ruso", ha concluido el presidente ucraniano. Kostin ha revelado por su parte que los drones rusos partieron de la península de Crimea y ha pedido también "las armas adecuadas para para estos bombardeos".