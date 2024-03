Xiaomi acerca su nueva serie de 'smartphones' Xiaomi 14 con una tienda PopUp en la madrileña plaza de Callao

Xiaomi ha inaugurado una nueva tienda PopUp en la plaza de Callao en Madrid para acercar a los usuarios las últimas novedades de la nueva serie de 'smartphones' Xiaomi 14, que se podrá visitar del 1 al 4 de marzo y en la que también se dan a conocer las innovaciones de su sistema operativo HyperOS y de sus 'wearables'. En una iniciativa que persigue reafirmar el compromiso de la marca con el mercado español, la compañía ha compartido su intención de posicionarse no solo como una marca de dispositivos electrónicos, sino como una firma que busca "transformar y mejorar la vida cotidiana a través de la tecnología". En este marco, Xiaomi ha inaugurado una tienda PopUp, con la que pretende acercar a los usuarios los últimos dispositivos presentados, como son la serie de 'smartphones' buque insignia Xiaomi 14, los relojes inteligentes Xiaomi Watch S2 y S3, y la Xiaomi Smart Band 8 Pro. Este espacio efímero, que se podrá visitar desde este viernes hasta el próximo lunes 4 de marzo, cuenta con un área de 120 metros cuadrados situados en la plaza de madrileña del Callao, en la que Xiaomi no solo ha puesto a disposición de los usuarios sus nuevos buque insignia, si no que también ha incluido experiencias relacionadas con su sistema operativo de desarrollo propio HyperOS y con la compañía de fotografía Leica, integrada en las lentes de sus 'smartphones' de alta gama. Así, la marca ha querido ofrecer una "experiencia envolvente", representando el "estilo de vida moderno" que refleja Xiaomi con sus dispositivos, tal y como ha detallado. En la zona principal de la tienda PopUp, se puede observar una isla central en la que se exhiben sus nuevos 'smartphones' Xiaomi 14 series, con el modelo estándar y el Ultra, de cara a que los usuarios puedan explorar y experimentar sus funciones, así como la calidad de los dispositivos y su sensación en mano. Junto a los nuevos 'smartphones' tope de gama de Xiaomi, también se ha expuesto su tableta Xiaomi Pad 6S Pro, en la que se puede apreciar su pantalla de 12,4 pulgadas, diseñada para "satisfacer las necesidades de productividad más intensas". Igualmente, también se ofrece un espacio al que han denominado el Museo Xiaomi Ultra, que muestra cómo ha sido la evolución desde la primera gama de dispositivos Ultra hasta llegar al nuevo Xiaomi 14 Ultra. Concretamente, están expuestos los modelos Mi 11 Ultra, que fue lanzado en 2021; el Xiaomi 12S Ultra del año 2022; el Xiaomi 13 Ultra, presentado el pasado año; y, finalmente, el nuevo Xiaomi 14 Ultra. Con ello, la compañía pretende trasladar a los usuarios cómo ha ido evolucionando la tecnología utilizada en cada nuevo modelo a lo largo de los años. Por ejemplo, el Mi 11 Ultra comenzó implementando una cámara triple de 50MP y, con las últimas innovaciones, la cámara ha evolucionado hasta disponer de cuatro sensores, uno de ellos con un tamaño de una pulgada, en el Xiaomi 14 Ultra. Además de todo ello, también se ha organizado una zona de Photocall Xiaomi Serie 14, ideada para aquellos usuarios interesados en "capturar recuerdos únicos", tal y como ha matizado la compañía. En concreto, esta zona ofrece una experiencia visual en la que simula estar bajo una lluvia de luz que juega con los reflejos. De esta forma, se consigue crear un escenario llamativo diseñado para hacer fotografías. La cuarta zona de la tienda PopUp es el área de Xiaomi Lifestyle Boutique. Una zona en la que se invita a los usuarios a explorar una amplia gama de productos que combinan innovación, funcionalidad y creatividad para "reinventar el día a día", según ha matizado Xiaomi. En concreto, en este apartado se muestran los relojes inteligentes Xiaomi Watch S3 y Xiaomi Watch 2, la Xiaomi Smart Band 8 y los auriculares inalámbricos Redmi Buds 5 Pro, entre otros 'wearables'. Igualmente, dentro de este rincón, también se exhibe parte de la colaboración con el diseñador Pablo Erroz, que ha creado nuevas correas para la pulsera inteligente Xiaomi Band 8 Pro. Xiaomi finaliza la experiencia de su PopUp con el espacio Xiaomi HyperOS, una zona en la que los asistentes pueden conocer las principales características del sistema operativo desarrollado por la tecnológica. Todo ello, a través de pantallas dinámicas que muestran algunos 'widgets' e Inteligencia Artificial (IA). "Desde Xiaomi estamos muy orgullosos de presentar un nuevo proyecto diferenciador para estar cerca de nuestros clientes y fans" ha manifestado a directora de Retail de Xiaomi España, Ana Casas, en relación al nuevo espacio PopUp. Siguiendo esta línea, ha subrayado que para la compañía este 2024 "es un año clave" para continuar posicionándose como "una marca premium, icónica y aspiracional, siempre de la mano de la mejor tecnología y la innovación más potente del mercado". Xiaomi presentó su nueva serie de 'smartphones' Xiaomi 14 el pasado domingo, un día antes de dar el pistoletazo de salida al evento tecnológico Mobile World Congress, que se ha celebrado esta semana en Barcelona. En concreto, esta nueva serie viene equipada con lentes ópticas Leica Summilux. Además, ha sido diseñada para un sistema óptico de próxima generación, que ofrece capacidades fotográficas "incomparables", según ha subrayado la marca. Sobre todo, destaca el modelo Ultra, además de por sus capacidades fotográficas, por su rendimiento impulsado por el chip Snapdragon Gen 3, la experiencia móvil que ofrece y su diseño innovador, con una pantalla AMOLED Liquid Display de 6,67 pulgadas.