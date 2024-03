Windows 11 implementa mejoras en Copilot y nuevas funciones como la capacidad de usar un 'smartphone' como 'webcam'

Microsoft ha implementado mejoras en su asistente impulsado por Inteligencia Artificial (IA) Copilot, como la capacidad de activar el modo ahorro de energía o mostrar información del sistema, además de agregar nuevas funciones como la posibilidad de utilizar la cámara de un 'smartphone' como cámara web en el PC, con la última actualización de Windows 11. La compañía tecnológica continúa agregando innovaciones de cara a mejorar la experiencia de los usuarios, tanto a través de Copilot, como con herramientas de accesibilidad, atajos de voz, nuevas habilidades para simplificar las tareas e, incluso, nuevas funciones de IA para la edición de fotografía. En concreto, tal y como ha compartido Microsoft en un comunicado en su blog, Copilot dispondrá de nuevas capacidades y mejoras, entre las que se encuentran el acceso más rápido a las herramientas y a la información del dispositivo, de manera que facilite llevar a cabo acciones de ajuste y encuentre el acceso más rápido a la ayuda. Ahora, tendrá capacidad para habilitar y deshabilitar opciones como el ahorro de batería, asimismo también podrá mostrar información del sistema, como las redes WiFi disponibles o el espacio de almacenamiento restante. Incluso, podrá llevar a cabo acciones de accesibilidad como ajustar ciertas configuraciones del PC, abrir páginas de acceso mediante atajos de voz, cambiar el tamaño del texto o lanzar subtítulos en tiempo real. También podrá vaciar la papelera de reciclaje. Es decir, bastará con que el usuario escriba en el chat de Copilot alguna de estas opciones para que el asistente la lleve a cabo de forma automática, sin que se tenga que acceder a cada ajuste de forma manual. Por otra parte, Microsoft ha introducido nuevas herramientas para aplicaciones de creatividad, como es el caso de la función anunciada recientemente de Borrado generativo en Windows Fotos, con la que permite eliminar elementos no deseados de las imágenes de forma automática y con resultados realistas, de forma similar al Borrador Mágico de Google. Igualmente, ha añadido la herramienta de vista previa de la eliminación del silencio en Clipchamp, una función con la que retira los espacios de silencio de las pistas de audio de forma automática. Como ha manifestado la compañía, "las pausas en la conversación son naturales en la vida real, pero incómodas en un vídeo". Finalmente, otra de las novedades implementadas es la capacidad de utilizar un 'smartphone' o tableta como cámara web en el ordenador con Windows 11. Con esta opción, los usuarios podrán utilizar su dispositivo móvil convirtiéndolo en una cámara inalámbrica de alta calidad, de cara a facilitar la comunicación en situaciones como reuniones 'online'. Para utilizar el 'smartphone' como una 'webcam' será necesario que el dispositivo disponga de sistema operativo Android 9 o superior, además de tener instalada la aplicación Link to Windows Phone con la versión 1.24012 o superior. Continuando con los dispositivos Android, Microsoft ha adelantado que "pronto" los usuarios podrán acceder a las fotos recientes hechas con el 'smartphone' directamente en el PC. Según ha detallado la tecnológica, muchas de estas nuevas experiencias comenzarán a estar disponibles desde este viernes a través de Windows Update y las actualizaciones de Microsoft Store. No obstante, ha señalado que se irán implementando en distintos momentos, ya que se han lanzado de forma gradual, "durante las próximas semanas". Para acceder a estas nuevas funciones, Microsoft ha detallado que los usuarios deberán ejecutar las versiones 22H2 y 23H2 de Windows 11. Asimismo, deberán activarlas entrando en Configuración y pinchando en Windows Update. Finalmente bastará con pulsar la opción 'Obtener las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles' y seleccionar 'Buscar actualizaciones'.