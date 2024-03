Washington asegura "no tener expectativas" de que las elecciones de este viernes en Irán sean libres y justas

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha asegurado "no tener expectativas" de que las elecciones legislativas y a la Asamblea de Expertos que celebrará Irán este viernes sean libres y justas, al igual que lo creen "un gran número de iraníes". "No tengo ninguna expectativa de que las elecciones de Irán sean libres y justas, y sospecho que un gran número de iraníes no tienen ninguna expectativa de que esas elecciones sean libres y justas", ha declarado Miller durante una rueda de prensa. Además, ha recordado que "miles de candidatos" han sido descalificados en un "proceso opaco" característico del sistema político iraní y sus instituciones "poco democráticas y transparentes". Las autoridades iraníes han pedido a los ciudadanos una alta participación ante lo que suponen un plebiscito sobre su popularidad y la previsible victoria de los conservadores en lo que será la primera votación tras las masivas protestas desencadenadas en 2022 a raíz de la muerte bajo custodia de Mahsa Amini y en medio de los llamamientos al boicot por parte de sectores de la oposición. Los datos publicados por el Ministerio del Interior reflejan que cerca de 15.200 candidatos han recibido 'luz verde' para competir por 290 escaños en el Parlamento, una cifra que supone un récord desde el éxito de la Revolución Islámica de 1979 y que supone el doble de los candidatos en 2020. Asimismo, alrededor de 150 personas se disputarán los 88 puestos en liza en la Asamblea de Expertos, un organismo encargado de supervisar las actividades del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei. Los candidatos a sendas votaciones han tenido que pasar previamente por el filtro del Consejo de Guardianes, integrado por doce personas nombradas directamente por el líder supremo.