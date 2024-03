Vendaval de emociones en Mestalla

Valencia/Madrid, 1 mar (EFE).- Mestalla calibra este sábado la reacción del Valencia, que acumula dos partidos sin ganar, y la regularidad de un Real Madrid casi inexpugnable, que busca redimirse de la derrota de la temporada pasada y del incidente racista con Vinícius, en un partido que homenajeará a los fallecidos en el incendio de Campanar.

La noche, sin duda, será un vendaval de emociones: la vuelta del futbolista brasileño, la manifestación convocada cuatro horas antes para criticar la gestión de Peter Lim y que acabará en Mestalla o el homenaje del club a los servicios de emergencias que participaron en el incendio de Campanar, parecen robar el protagonismo a uno de los clásicos del fútbol español en el que ambos se juegan mucho.

Líder intratable de la competición, al Real Madrid no le han ido demasiado bien las últimas visitas al campo de Mestalla, donde ha perdido en tres de sus últimos cinco encuentros, pero confía en una victoria que le haga acercarse más si cabe a un título que fundamenta en su consistencia y en sus victorias en los minutos finales de los partidos imponiendo el físico de su plantilla.

Para el Valencia, noveno con 36 puntos, esta es una de las últimas oportunidades para subirse al vagón de Europa. Tras la suspensión del partido del pasado fin de semana en homenaje a los fallecidos en el incendio, el equipo valenciano está a seis puntos del Betis, sexto clasificado y que marca la última posición que -por ahora- da acceso a las posiciones europeas, y a cuatro de la Real Sociedad, séptima.

No obstante, a pesar de este pequeño bache ocasionado por la derrota ante Las Palmas y el empate ante el Sevilla, el técnico del Valencia, Rubén Baraja, ha podido contar por primera vez en la temporada con todos sus futbolistas sanos durante la semana.

La vuelta al grupo de Thierry Rendall, la mejoría de André Almeida y los buenos entrenamientos de Diego López, que apunta a titular aunque juegue con una máscara, permiten a Baraja poder elegir su once sin tener que parchear posiciones como había venido haciendo en semanas anteriores.

Es una incógnita para todos, porque el vallisoletano, fiel a su 4-4-2, puede elegir a dos delanteros entre Hugo Duro, Yaremchuk, Alberto Marí y Diego López, aunque también podría poner como enganche a Javi Guerra o Sergi Canós. Pero en las bandas también ocurre algo parecido: Diego López, Fran Pérez, Sergi Canós, Javi Guerra e incluso Peter Federico pueden ser sus alternativas.

Podrá, o bien ir con todo, apostando por Yaremchuk y Hugo Duro arriba y Canós y Diego López en las bandas, o Bien ubicar a Diego López o a Javi Guerra de enganche, con Duro de 'nueve' y situar a Canós y Fran Pérez en bandas, o incluso a Javi Guerra o Diego López en el extremo que quede libre.

Para Carlo Ancelotti, regresa un "rompecabezas" a la hora de dar forma a un once en un partido importante en el que todos quieren jugar de inicio. Lo provoca la recuperación de los dos máximos goleadores del Real Madrid, Jude Bellingham y Joselu Mato, añadido al regreso tras sanción de Dani Carvajal y Eduardo Camavinga.

Ausente en los cinco últimos encuentros del conjunto madridista, Bellingham vuelve a puertas de la Liga de Campeones. Recuperado del esguince de tobillo que sufrió el 1 de febrero en Getafe, está listo para ser titular, según desveló Ancelotti, pese a haber completado un sólo entrenamiento con el resto de sus compañeros. Mandará al banquillo a Brahim, su sustituto y uno de los responsables de que el conjunto blanco no haya perdido un partido en las ausencias del inglés.

Instalado en la mejor racha de Ancelotti en sus dos etapas, 20 jornadas consecutivas sin perder. Con una sola derrota en toda la competición. Una solidez que pone a prueba Mestalla, donde regresa Vinícius con la incertidumbre del recibimiento tras lo ocurrido el pasado curso, centrado en el fútbol y en exhibir su mejor nivel. Con el mejor deseo de que la "fiesta del fútbol", como definió el técnico madridista el partido, no se manche con ningún acto racista. Que la rivalidad quede en la hostilidad de la grada.

Recupera para su equipo titular a Dani Carvajal en el lateral derecho, en una defensa en la que a pesar de las dificultades por lesiones de centrales, digue exhibiendo el mejor registro de la historia en Liga del Real Madrid. Apenas 16 tantos encajados en 26 jornadas.

Con Rüdiger ganando ritmo tras su lesión en su segundo partido, la duda es si el regreso de Camavinga provocará que Tchouaméni adelante a Nacho como central. En el centro del campo no entran todos. No hay espacio para Luka Modric, el héroe del último triunfo ante el Sevilla con su gol salvador, que cortó lo que comenzaba a perfilarse como racha de irregularidad tras los empates ante Atlético de Madrid y Rayo.

- Alineaciones probables:

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Diakhaby, Gayà; Canós, Pepelu, Guillamón, Diego López; Guerra y Duro.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Tchoumaéni, Kroos, Fede Valverde, Bellingham; Vinícius y Rodrygo.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (comité extremeño)

Estadio: Mestalla.

Hora: 21.00 CET (20.00 GMT)

--------------------------------------------

Puestos: Valencia (9º, 36 puntos); Real Madrid (1º, 65 puntos).

El dato: El Real Madrid ha perdido en tres de sus últimas cinco visitas a Mestalla.

La clave: El Valencia debe romper su sequía goleadora, pues lleva 247 minutos seguidos sin anotar

La frase:

Baraja: "Todos tenemos que aprender de lo ocurrido, incluido Vinícius"

Ancelotti: "Al Real Madrid siempre le ha costado sumar en Mestalla; necesitamos nuestra mejor versión"

El entorno: El grupo Libertad VCF ha convocado una manifestación contra Peter Lim a las 17.00 horas antes de recibir al equipo en Mestalla, que mostrará su desaprobación a Vinícius tras el incidente racista de la pasada temporada.

Madrid, 1 mar (EFE).- El regreso de Jude Bellingham y Joselu Mato tras lesión, y de Dani Carvajal y Eduardo Camavinga tras sanción, provocan que el italiano Carlo Ancelotti confiese que tiene "un rompecabezas" para dar forma a la alineación del Real Madrid para medirse al Valencia en Mestalla.

"Cuanto más nos acercamos a final de temporada, más importancia tienen los partidos, sobre todo ante equipos que lo están haciendo muy bien como el Valencia. Al Real Madrid siempre le ha costado sumar en Mestalla porque es un campo difícil. Necesitamos nuestra mejor versión. Vuelven Carvajal, Camavinga, Joselu y Bellingham, tenemos una plantilla mucho más completa y la convicción de hacer un partido bueno", dijo.

"Hay opciones para hacer una alineación, sobre todo mañana. Es un poco rompecabezas porque hay muchos jugadores que están aportando y merecen jugar. La suerte ha sido que no ha pasado muchas veces en la temporada por las bajas. Hacer la alineación no va a ser sencillo", confesó.

Ancelotti realizó un balance positivo de la temporada en el momento en el que defiende que llega la hora de la verdad. Llegan como líderes sólidos de LaLiga y con ventaja de un gol en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Leipzig.

"Lo que hemos hecho hasta ahora, teniendo en cuenta las bajas, es algo importante. La plantilla nunca ha bajado los brazos a pesar de las dificultades. Ahora viene lo bueno en marzo y abril, el momento más importante. Tenemos mucha confianza y vemos cerca el regreso de Militao y Courtois. Si seguimos en esta dinámica puede ser una temporada muy positiva", aventuró.

No quiso hablar sobre asuntos de la próxima temporada, como el interés del Real Madrid en el lateral izquierdo del Bayern Munich Alphonso Davies, y defendió a sus dos laterales zurdos (Ferlán Mendy y Fran García). Tampoco sobre la situación de Lucas Vázquez, que acaba contrato el 30 de junio.

"Tenemos a dos laterales de mucha confianza. Fran llegó este año, jugó muchos partidos con éxito a principio de temporada y después ha vuelto Mendy, un lateral con experiencia y confianza. De momento estamos muy bien así", aseguró.

"De momento no hemos hablado de esto (renovación de Lucas). Tenemos en cuenta que hay jugadores que terminan contrato. Llegará el momento de hablar, pero la realidad es que Lucas está haciendo una temporada sobresaliente. Los partidos que ha jugado lo ha hecho muy bien", defendió.

Un protagonismo menor tiene el turco Arda Güler con quien Ancelotti reconoce tener una situación difícil ante la necesidad de minutos del joven jugador de 19 años, y las dificultades para darle entrada en partidos igualados.

"Que juegue depende más de las circunstancias porque un jugador joven como él para progresar necesita jugar para mostrar su calidad. Choca un poco con la exigencia del equipo y del club. Por eso, tenemos que ser pacientes", reflexionó.

"Entiendo perfectamente que dentro de su progresión es muy importante tener minutos pero a veces no corresponde con la exigencia del equipo y de los partidos. Tengo mucha confianza en él, tiene mucho talento. Me gustaría tener la oportunidad de que nuestra afición pueda ver su talento. El tiempo llegará", añadió.

València, 1 mar (EFE).- El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, aseguró este viernes que espera que Vinícius llegue a Mestalla "a defender a su equipo, el Real Madrid", y que "solo se hable de lo deportivo", después de que el año pasado denunciara insultos racistas por parte de la afición del Valencia.

Baraja, en una rueda de prensa previa al encuentro ante el Real Madrid, dijo que tras esa situación racista, el Valencia se ha mantenido "firme" en lo que consideran "justo", no generalizar sobre la afición del Valencia, pero que esa situación les ha servido "para aprender, incluido a Vinícius".

"Esta situación nos ha servido para aprender, incluido a Vinícius. Lo que quiero es que se hable de lo deportivo, esto es lo que me gustaría a mí, porque aquello es un episodio que lamentablemente sucedió y nos tiene que servir a todos para aprender y centrarnos en lo deportivo", resaltó el técnico del Valencia.

"Ya lo comenté en su momento. Todos sabemos que hubo tres personas que insultaron y enseguida estuvieron puestas a disposición del Valencia para atajar la situación", apuntó Baraja, que, no obstante, criticó que "ese comportamiento de tres personas no justifica que se tilde a todo el estadio o a toda la ciudad de algo que no es".

Así, aseveró que la afición del Valencia no tiene que "demostrar nada", porque ya ha demostrado "un comportamiento ejemplar durante toda su historia" y reivindicó la labor del club, que ayudó a la Policía a identificar a las personas que habían insultado al brasileño.

Baraja comentó que Vinícius es un "magnífico jugador y querrá hacer un buen partido", pero que sus futbolistas intentarán "minimizar sus cualidades, que son muchas".

Por último, pidió a los aficionados "que responda como lo hace" e incidió en que Mestalla apretará "pero siempre desde el respeto a todas las razas, a la diversidad y a lo que representa esta afición. Es una oportunidad de volver a demostrar la afición que somos".