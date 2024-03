Un periodista resultó herido de un botellazo en la cabeza durante los incidentes fuera de San Mamés

Un periodista resultó herido de un botellazo en la cabeza en los incidentes que se registraron este jueves por la noche en las inmediaciones del Estadio de San Mamés, donde se celebró el partido de Copa del Rey entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid. "Una pena. Hay quienes no saben disfrutar si no es agrediendo, insultando y provocando, vistan los colores que vistan", ha lamentado a través de las redes sociales el informador de Gol Play, Endika Martínez, que se encontraba cubriendo la semifinal de Copa y acabó en urgencias. Los altercados se produjeron cuando grupos de alborotadores arrojaron contra los agentes de la Ertzaintza que formaban parte del dispositivo de seguridad botellas, objetos contundentes y artefactos pirotécnicos antes y después del encuentro. Por ello, seis ertzainas resultaron heridos, según ha informado el Gobierno Vasco. El periodista Endika Martínez ha relatado cómo acabó la jornada en urgencias con varias grapas en la cabeza por un botellazo. "Una pena. Hay quienes no saben disfrutar si no es agrediendo, insultando y provocando, vistan los colores que vistan. Quedó en un susto, pero podía haber acabado de cualquier otra manera. Da miedo pensarlo", ha afirmado.