'Tata' Martino habló con Messi de "algunas cuestiones" sobre sus compromisos con Argentina

Miami (EE.UU.), 1 mar (EFE).- El argentino Gerardo 'Tata' Martino, técnico del Inter Miami, aseguró este viernes que todavía queda demasiado tiempo para hablar de la opción de ver a Leo Messi en los Juegos Olímpicos, pero sí informó de que ha venido "hablando algunas cuestiones con él" referidas a sus compromisos con la Albiceleste.

"No me quiero aventurar con algo que por el que todavía queda demasiado tiempo (sic). Por supuesto he venido hablando algunas cuestiones con él. Lo que más preocupa hoy es el día a día, cómo se está recuperando de cada partido", aseguró Martino en una rueda de prensa organizada en el centro deportivo del Inter Miami antes del partido de la MLS contra el Orlando.

El técnico argentino enfocó su análisis en el presente y en el estado físico de Messi y el desgaste de energías que ha tenido en los últimos días.

"Hemos recurrido a él en cada encuentro y eso le ha provocado un desgaste demasiado importante. Tenemos que recuperar que el equipo lo encuentre para hacer jugadas y para la finalización de jugadas. Siento que en estos dos partidos ha tenido un desgaste demasiado grande", dijo.

Para el duelo liguero con Orlando de este sábado, Martino informó de que no planea hacer rotaciones por gestión de energías pese a que el miércoles su equipo debuta en los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF contra el Nashville.

"Puede haber algún cambio, pero no necesariamente producto de alguna rotación. Solo llevamos dos partidos en la liga. En la semana que comienza vamos a jugar partidos entre semana y ahí es hora de ver eso", afirmó.

"Nosotros decidimos encarar todas las competencias con lo mejor que tenemos. Si hubiese sido en dos o tres semanas, ahora estaríamos hablando de un equipo no con los titulares habituales. En este caso esto recién empieza y es muy importante el partido con Orlando y es muy importante el de Conca Champions", agregó.

El choque con Orlando se promueve en Estados Unidos como 'Clásico' de Florida, aunque Martino destacó que todavía le queda mucha historia para que se pueda comparar a los duelos de gran tradición del fútbol europeo o sudamericano.

"En este caso lo que le falta es historia, es lo que está faltando. Pero esto pasa en toda la MLS. La MLS es un torneo joven. Todavía nada comparable al de Rosario", dijo.