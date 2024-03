Simeone: "Las dos primeras veces que llegaron hicieron gol y nosotros no pudimos entrar en el partido"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este jueves que las dos primeras veces que llegó el Athletic Club "hicieron gol" y recalcó que, pese a las ocasiones de la segunda parte, sus pupilos no pudieron "entrar en ningún momento al partido" para pelear en San Mamés la semifinal de la Copa del Rey. "Yo creo que haber ganado en el Metropolitano 0-1 habla muy bien del rival. Empezamos bien el partido y no lo pudimos resolver de la mejor manera. Las dos primeras veces que llegaron hicieron gol y anduvieron muy bien en el partido con el 2-0. Tuvimos para al menos hacer un gol y no pudimos entrar en el partido", destacó en rueda de prensa tras el encuentro en Bilbao. El entrenador argentino consideró que los primeros dos tantos protagonizados por los hermanos Williams fueron "goles de habilidad, no de velocidad". "Ganó Williams a Hermoso en esa jugada puntual y resolvieron con velocidad las jugadas de ataque. Es un equipo que me gusta, que juega muy bien a la segunda pelota y tienen jugadores en el centro del campo que trabajan y sostienen bien la pelota y lo están haciendo muy bien en la Copa del Rey y en la Liga", dijo. "Pudo pasar una eliminatoria que no merecieron ganar en el Metropolitano y terminaron ganando. Hoy, lo que vieron, fueron mejores que nosotros. Me ocupa mejorar la contundencia en las dos áreas que te da la posibilidad de generar cosas buenas. La realidad pasa en las áreas y tenemos que ser más fuertes porque tenemos las características y los jugadores para hacerlo", señaló. "Hasta hace cuatro semanas atrás, estábamos hablando de que decíais que era el mejor año de Morata. El gol va a llegar, son momentos y confiamos en todos los jugadores que tenemos en la parte ofensiva y también en la defensiva y sólo me queda felicitar al rival porque mereció ganar y lo hizo bien y nosotros ahora a pensar en el Betis", afirmó. Sobre San Mamés y su ambiente, el 'Cholo' admitió que es "muy similar al del Metropolitano". "Es un estadio muy cercano, siempre ha sido así y la afición del Bilbao ha tenido un apoyo muy fuerte y en este estadio normalmente se suelen hacer muy fuertes", concluyó Simeone tras caer derrotado (3-0) ante un Athletic Club que firmó de manera contundente su billete a la final de Copa.