Sardar Ayaz Sadiq, elegido nuevo presidente del Parlamento de Pakistán tras las generales del 8 de febrero

Sardar Ayaz Sadiq, miembro de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), ha sido elegido este viernes como nuevo presidente del Parlamento de Pakistán, tras las polémicas elecciones generales celebradas el 8 de febrero, en las que varios partidos opositores han denunciado irregularidades y fraude. Sadiq se ha impuesto en la votación al independiente Malik Aamir Dogar, respaldado por el opositor Movimiento para la Justicia en Pakistán (PTI) del ex primer ministro Imran Jan --encarcelado tras sendas condenas por corrupción y filtración de un documento clasificado tras su cese en una moción de censura en 2022--, tras hacerse con 199 votos, por los 91 recabados por Dogar. De esta forma, Sadiq vuelve al puesto que ya ocupó entre 2013 y 2018 y quedará al frente de la votación que está prevista para el 4 de marzo, en la que se elegirá al nuevo primer ministro, con Shehbaz Sharif, alto cargo de la PML-N, como principal favorito. Sharif es hermano del también ex primer ministro Nawaz Sharif, quien se presentó a los comicios tras la revocación de su condena por corrupción, si bien no aspira finalmente a convertirse en jefe de Gobierno. La sesión ha estado marcada por las protestas de los parlamentarios del PTI y el Consejo Suní Ittehad (SIC) --que ha firmado recientemente una alianza con el partido de Jan que ha derivado en una nueva disputa política por los escaños reservados al grupo--, que han seguido denunciando irregularidades en las elecciones, marcadas además por los incidentes violentos, según ha recogido la cadena de televisión paquistaní Geo TV. Asimismo, ha llegado un día después de la toma de posesión de los diputados electos el 7 de febrero, que salió adelante tras la incertidumbre de los últimos días, después de que el presidente paquistaní, Arif Alvi, sostuviera que el reparto de escaños debería concluir antes de la misma, a pesar de lo cual la Presidencia de la Asamblea Nacional optó por convocarla, a lo que accedió el mandatario ante posibles consecuencias legales por violar la Constitución. Alrededor de 240 millones de paquistaníes estaban llamados a las urnas para unas elecciones que se celebraron en medio de un repunte de la violencia y ante las denuncias sobre una nueva interferencia del Ejército en el proceso y las condenas contra varios altos cargos del PTI, incluido Jan. El partido opositor ha denunciado numerosas irregularidades e incluso el "robo" de escaños para impedir que cuente con la mayoría en el Parlamento.