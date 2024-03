Pañeda defiende la campaña en Gijón sobre el Mundial: "No es reivindicativo de nada ni va en contra de nadie"

El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda (PP), ha considerado "positiva" la campaña municipal en mupis y redes sociales sobre la renuncia a la candidatura para que el Estadio de El Molinón sea sede del Mundial de fútbol masculino del año 2030. "No es reivindicativo de nada ni va en contra de nadie", ha asegurado Pañeda este viernes sobre dicha campaña publicitaria, que entre sus lemas está: "Un Mundial es caro. Ser mundial no tiene precio". "Es una campaña como que Gijón es mundial, muy asturiana, y que seguimos adelante mirando por la ciudad", ha defendido Pañeda, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa. El edil, que ha quitado hierro a la campaña tras la polémica suscitada y ante las críticas de la oposición, ha apuntado que no es que quiera reivindicar "nada", solo representar que se sigue adelante. "Somos mundiales", ha destacado antes de señalar que Gijón podrá optar a otras vías de turismo, de cultura o de deporte. "Es algo en plan divertido de que tiramos para adelante con lo que sea", ha apuntado. Al tiempo, ha apelado a la lealtad institucional con el socio de Gobierno, Foro, si bien ha apuntado que puede haber discrepancias puntuales. A mayores, ha señalado que se hizo lo que se pudo hacer.