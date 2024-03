Norma Duval ya tiene un 'favorito' para 'Baila como puedas': "Os vais a enamorar, es como un rayo de sol"

"Yo siempre brindo por la vida. La vida es lo mejor que tenemos a pesar de que todos tenemos buenos y malos momentos* pero la vida vale la pena vivirla". Una frase que nos ha dicho Norma Duval en la presentación de la nueva marca de vinos de Álvaro Muñoz Escassi, 'Famos 2020', y que refleja a la perfección la gran etapa que está viviendo ella. Tan enamorada como el primer día de Matthias Khün, con el que se casó un año y medio después de una década de discreta relación, la artista compagina a la perfección su vida en Suiza con su marido, con su faceta de abuela -sus nietos Izan y Valentina la vuelven loca, como confiesa- y su profesión. A sus 67 años no piensa en la retirada y, aunque reconoce que no necesita trabajar, es una de las cosas que más le llena y le mantiene tan radiante como la vemos en cada una de sus (escasas) apariciones. "Estoy muy feliz, muy tranquila, en un momento de mi vida muy bonito ya en la madurez y además puedo trabajar y hacer lo que me gusta, no le puedo pedir más a la vida. Me distraigo, me divierto y es una manera de estar muy activa, siempre tengo cosas que hacer" desvela. La principal, en estos momentos, ejercer de jurado en el talent-show que TVE estrenará próximamente, 'Baila como puedas'. Y aunque el hermetismo que rodea al concurso en el que celebrities como Álvaro Muñoz Escassi, Fabiola Martínez, Lydia Lozano o Ana Guerra probarán sus dotes como bailarines es máximo, Norma deja entrever que ya tiene un claro favorito. "Álvaro es un amor de persona. Le conozco desde hace mucho tiempo pero estoy descubriendo el gran ser humano que es, el magnífico compañero. Es gran trabajador, una persona que además tiene, aparte del encanto y simpatía, cariñoso, es muy mono, es una persona que él mismo se impone muchas cosas" desvela, reconociendo que gracias al concurso ha averiguado cosas sobre el jinete que ni él sabe. "Ha trabajado muy duro y lo que ha conseguido es a base de esfuerzo, nadie le ha regalado nada. Álvaro se hace querer, tienes que convivir con él y saber cómo es. En nuestro programa es la alegría del programa, desde que entra en maquillaje, desde que entra por la puerta es como si entrara el sol" ha añadido, asegurando que a pesar de que muchos no confían en que pueda sacar adelante los pasos de baile, "hace cosas muy bien hechas". "Va a haber muchas sorpresas y en Álvaro más. Os va a conquistar, os vais a enamorar de Álvaro, ya os digo yo" ha asegurado. Norma participó en la segunda temporada de 'El Desafío' y no ha dudado en pronunciarse sobre el fichaje de Victoria Federica por el programa: "Me parece muy bien, son programas blancos completamente, yo me lo pasé genial. Es un trabajo pero al mismo tiempo lo disfrutas, es una experiencia bonita, estoy segura de que se lo va a pasar genial".