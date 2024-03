MSF se muestra "horrorizada" por la muerte de más de 100 palestinos en un ataque israelí contra un convoy

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) se ha mostrado "horrorizada" por la muerte de más de un centenar de palestinos en un ataque israelí mientras esperaban recibir un convoy de ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza, un incidente que ha conmocionado a la comunidad internacional. "Estamos horrorizados por las noticias de hoy procedentes de la ciudad de Gaza. El personal de MSF no estaba presente durante el incidente y, debido al mal servicio de telecomunicaciones, no podemos contactar con nuestro personal médico que sigue trabajando en los hospitales del norte de Gaza. Sin embargo, sabemos que la situación en Gaza, especialmente en el norte, es catastrófica", ha declarado la presidenta de MSF en París, Isabelle Defourny. En ese sentido, ha recordado que esta masacre se une a la hambruna que vive la población situada en el norte del enclave, donde ya se ha notificado la muerte de una decena de niños por desnutrición. "Hace unos días, cuando hablamos con nuestro personal allí, nos dijeron que no tenían suficiente comida para alimentarse y que algunos estaban recurriendo a la comida para mascotas para sobrevivir. También denunciaron la falta de agua potable, lo que está provocando enfermedades", ha añdido Defourny. Asimismo, ha culpado de esta situación directamente a las autoridades israelíes por su "campaña incesante de bombardeos" unida al "asedio total", a las "trabas burocráticas" y a la "falta de mecanismos de seguridad" para la entrega de ayuda humanitaria. "El norte lleva meses sin recibir ayuda, lo que deja a la población atrapada y sin otra opción que intentar sobrevivir con cantidades minúsculas de alimentos, agua y suministros médicos. Barrios enteros han sido bombardeados y destruidos. Consideramos a Israel responsable de la situación de extrema privación y desesperación que prevalece en Gaza, particularmente en el norte, que ha conducido a los trágicos acontecimientos de hoy", ha expresado. Es por ello por lo que ha insistido en el llamamiento de la ONG a un alto el fuego "inmediato y sostenido" y que permita la entrega "sin trabas" de ayuda humanitaria. Las autoridades de la Franja han informado de más de un centenar de muertos y más de 750 heridos fruto de una "masacre" atribuida al Ejército israelí, que habría atacado a personas que se agolpaban junto a un convoy de camiones que llegaba con comida. El Ejército israelí, en cambio, ha atribuido a una estampida la mayoría de las víctimas, limitando a unas diez las personas que habrían muerto tiroteadas por sus propios efectivos. También ha divulgado un vídeo que evidencia la aglomeración de personas junto a los vehículos.