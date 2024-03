Moscú tilda de "extremadamente irresponsables" las palabras de Austin sobre un posible guerra Rusia-OTAN

El Kremlin ha tildado este viernes de "extremadamente irresponsables" las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Lloyd Austin, quien ha afirmado que la OTAN se verá arrastrada a un conflicto con Rusia en caso de que Ucrania pierda frente a Moscú en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. "Estamos escuchando afirmaciones extremadamente irresponsables desde varias capitales europeas, ya hora desde el otro lado del charco", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha afirmado que estas palabras "llevan a un mayor aumento de la tensión, aunque parece que no pueden aumentar más". Así, ha sostenido que las declaraciones de Austin "demuestran 'de facto' la visión de la OTAN" en el marco de la guerra en Ucrania. "La OTAN considera Ucrania como parte de su territorio", ha dicho, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. Peskov ha hecho hincapié por ello en que estas palabras "demuestran de nuevo que lo que Rusia está haciendo es totalmente correcto, así como la absoluta corrección y justificación de la operación militar especial", en referencia a la invasión de Ucrania. Horas antes, Austin destacó que "si Putin tiene éxito" en Ucrania, "no parará". Seguirá adoptando más acciones agresivas en la región", afirmó durante una comparecencia ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes estadounidense. "Si Ucrania cae, realmente creo que la OTAN estará en una lucha con Rusia", subrayó. "Si Ucrania cae, Putin no se detendrá ahí. Seguirá avanzando y atacando territorios soberanos de sus vecinos. Si eres un país báltico, estás realmente preocupado sobre si eres el siguiente. Conocen a Putin, saben de qué es capaz", manifestó Austin, quien incidió en la importancia de mantener el apoyo militar a Kiev para hacer frente a la ofensiva rusa.