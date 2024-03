Metsola insta a los jóvenes a votar en comicios de la UE: si no, otros decidirán por ellos

Madrid, 1 mar (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, instó este viernes a los jóvenes europeos a acudir a las urnas en junio para elegir a los próximos europarlamentarios porque, en caso contrario, "otros elegirán por ellos" y "puede ser que no les guste lo que vean" a partir de entonces.

Metsola se expresó de esta manera en un foro organizado por el diario español El Mundo en Madrid para conmemorar su 35 aniversario, en el que también estuvieron presentes dirigentes nacionales de la política española y varios eurodiputados.

"Me veo a mí misma como madre de cuatro hijos, dos que votarán por primera vez, como otros jóvenes que, a pesar de toda la información que tienen alrededor, son más escépticos, solitarios y están rodeados de narrativas de blanco y negro", alertó la maltesa.

A su juicio, cambiar esa visión "es el gran reto" que tienen por delante las instituciones europeas: Ttenemos una misión, acercar Europa a los ciudadanos que representamos, persuadirles de que no podemos dar por sentado la democracia y que voten, porque de otra manera otros decidirán por ellos y quizá no les guste lo que vean".

"Europa significa paz, libertad y esperanza, tres valores que hemos dado por sentado, y hoy Europa no puede darlo por sentado, hay movimientos que quieren destruirlo, hay proyectos de miedo, quiero que nosotros apoyemos una realidad alternativa, no la obvia, que ya hemos intentado, sino una real", demandó.

En esa línea, asumió que no cree que los jóvenes europeos "entiendan lo que significa para ellos vivir en una Europa con una seguridad comprometida, donde el acceso al trabajo no está garantizado, y los problemas de pobreza no han sido resueltos" y pidió que en los tres meses que restan para las elecciones se lleve un trabajo de información sobre lo que hace la UE en todos los países.

Metsola también se refirió al descontento del sector agrícola en muchos países de Europa, quienes están "pidiendo ayuda" y, adelantó que, si no se da respuestas a sus demandas y necesidades, "no votarán" en las elecciones europeas.

En ese sentido, la presidenta del Parlamento aseguró que la institución está "orgullosa" de lo que ha logrado en esta última legislatura, pero reconoció que "la burocracia aleja a los ciudadanos de la Unión Europea", una de las mayores quejas de los agricultores.

"La ambición climática, el 'Green Deal' es importante para la UE, pero debe incorporar a todos los sectores y darles seguridad, incluyendo a los agricultores y el sector agrícola", dijo al tiempo que subrayó que los 27 deben "ser capaces de afrontar" la situación que atraviesa el campo.

"Necesitamos escuchar más y mejor", resumió. EFE

