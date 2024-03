Más de US$75.000M se han robado con estafa de “pig butchering”

(Bloomberg) -- Se estima que más de US$75.000 millones han sido robados a víctimas en todo el mundo mediante la estafa conocida como pig butchering, mucho más de lo que se calculaba anteriormente, según un nuevo estudio.

John Griffin, profesor de finanzas de la Universidad de Texas en Austin, y el estudiante de posgrado Kevin Mei recopilaron direcciones criptográficas de más de 4.000 víctimas de este tipo de fraude, cuya popularidad se ha disparado desde la pandemia. Con herramientas de seguimiento de cadena de bloques, rastrearon el flujo de fondos desde las víctimas a los estafadores, que en su mayoría están ubicados en el sudeste asiático.

En cuatro años, desde enero de 2020 hasta febrero de 2024, las redes criminales trasladaron más de US$75.000 millones a bolsas de criptomonedas, según Griffin, que ha escrito sobre esta forma de fraude financiero. Parte del total podría representar ingresos de otras actividades delictivas, explicó.

“Estas son grandes redes criminales organizadas, que operan en gran medida indemnes”, dijo Griffin en una entrevista.

El estudio, titulado How Do Crypto Flows Finance Slavery? The Economics of Pig Butchering (¿Cómo financian los flujos cripto la esclavitud? La economía de la matanza de cerdos), se publicó el jueves. Griffin y Mei descubrieron que US$15.000 millones procedían de cinco bolsas, incluida Coinbase, utilizadas habitualmente por las víctimas en los países occidentales. Según el estudio, una vez que los estafadores recaudaban los fondos, la mayoría de las veces los convirtían en tether, una popular moneda estable. De las direcciones a las que tuvieron acceso los delincuentes, el 84% del volumen de transacciones se realizó en tether.

“Antiguamente, era muy difícil mover tanto dinero a través del sistema financiero”, afirma Griffin. “Había que pasar por los bancos y seguir los procedimientos de ‘conozca a su cliente’. O se tendría que poner el dinero en bolsas”.

Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, calificó el informe de falso y engañoso.

“Con Tether, cada acción está en línea, cada acción es rastreable, cada activo puede ser incautado y cada criminal puede ser atrapado”, dijo Ardoino en un comunicado. “Trabajamos con las autoridades para hacer exactamente eso”.

Tether ha cooperado con las autoridades en algunos casos para congelar cuentas vinculadas al fraude. Pero a menudo, cuando se denuncia el delito, los estafadores ya tienen el dinero.

“Nuestro estudio muestra que es la moneda elegida por las redes delictivas”, dijo Griffin.

El pig butchering (matanza del cerdo), una estafa que recibe su nombre de la práctica de los granjeros de engordar a los cerdos antes de sacrificarlos, suele comenzar con lo que parece ser un mensaje de texto con un número equivocado. Las personas que responden son atraídas hacia inversiones en criptomonedas. Pero las inversiones son falsas y, una vez que las víctimas envían fondos suficientes, los estafadores desaparecen. Por inverosímil que parezca, las víctimas suelen perder cientos de miles o incluso millones de dólares. Un banquero de Kansas fue acusado este mes de malversar US$47,1 millones de su banco como parte de una estafa de pig butchering.

Las personas que envían los mensajes suelen ser víctimas de trata de personas en el sudeste asiático. Son atraídos a centros en países como Camboya y Birmania con ofertas de trabajos bien remunerados, luego son atrapados, obligados a estafar y, en ocasiones, son golpeados y torturados. Las Naciones Unidas han estimado que más de 200.000 personas están detenidas en centros de estafa.

Nota Original: Pig-Butchering Scams Net More Than $75 Billion, Study Finds (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.