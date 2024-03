Lydia Lozano ataca sin piedad a Genoveva Casanova por su reaparición en 'El Desafío': "¡Qué poca vergüenza!"

Feliz en su nueva etapa de colaboradora en TVE tras el final de 'Sálvame' en junio del año pasado, y volcada en los ensayos del programa 'Baila como puedas' -donde luchará por demostrar su ritmo con rivales como Colate Vallejo-Nágera, Fabiola Martínez o el Maestro Joao- Lydia Lozano ha sido uno de los rostros conocidos que no ha dudado en apoyar con su presencia el lanzamiento de la nueva marca de vinos de su compañero, y ahora amigo, Álvaro Muñoz Escassi. Y como no podía ser de otra manera ha atendido con una sonrisa a los micrófonos de Europa Press, y con la sinceridad y la naturalidad que la han convertido en una de las tertulianas más queridas de la pequeña pantalla, ha hecho un repaso por los temas más candentes del momento, atizando a Genoveva Casanova por su fichaje por 'El Desafío' 4 meses después de sus imágenes con Federico de Dinamarca. "No tengo palabras, no tengo palabras, poca vergüenza, qué poca vergüenza. Si es que ya se sabe, cuanto más te encierras, más vales. Y le habrán dicho 'hasta que empiecen las grabaciones, tú calladita en tu casa y ni mu'. Ahora tendrá que hacer una rueda de prensa. Y seguro que le dice a la productora, que no me pregunten por el rey de Dinamarca. No, hombre, no. Genoveva, que aquí nos conocemos todos, ¿eh? Los conocemos y mucho, ¿eh? Y has hecho el papelón de tu vida, ¿eh? Ya está. Pues todo tiene un precio en la vida" ha afirmado demoledora, dejando entrever que la mexicana no ha estado tan mal como se ha dicho desde que vieron la luz sus instantáneas con el rey danés, en las que Lydia está convencida que tuvo algo que ver. "Parece que al final somos los chungos los periodistas, los que comentamos, los que qué horror, cómo tratan a la mujer, a la exmujer de Cayetano. Ese rey de Dinamarca dando vueltas con la maletita. Y parando el cabify con la pierna. ¿Pero quién se cree esto? Por favor, soy periodista y voy al Retiro. Tampoco he visto yo tanta guardia. Y Genoveva tampoco es de mucha guardia. Que yo no sabía ni dónde vivía. Y de repente aparece... Está fatal. Está con los perros en el País Vasco. Uy, está en la finca de tal. Escondida. Parné, querida, parné" ha sentenciado. Junto a Genoveva estará en 'El Desafío' Victoria Federica, que Lydia confiesa que le da exactamente "igual" porque "es una niña que ni fu ni fa". "¿Influencer? ¿Cuántos seguidores tiene? Yo la he visto en un evento, pero es que no me llama la atención. A mí la gente que es negativa, como que no, no, no" asegura. De reality en reality, la colaboradora televisiva tampoco ha dejado pasar la ocasión de dar su opinión sobre la participación de Carmen Borrego en 'Supervivientes': "Me parece maravilloso. Con Kike Calleja va con una ventaja. Espero que Kike Calleja no sea Chelo de Isabel Pantoja". "Quiero ver a la Carmen divertida, quiero ver a la Carmen cuando se rebota, me gusta porque tiene mucho carácter" apunta, convencida de que puede hacer un gran concurso. Por último, Lydia ha mandado un mensaje a Alejandra Rubio por la actitud que ha tenido con los reporteros tras salir a la luz su relación con Carlo Constanzia, cuando ella ha sido la primera que ha criticado las formas de Anabel Pantoja. "Qué no le de caña a Anabel porque cuando eres comentarista de vídeos, de un programa de televisión, luego tienes que tener... La casa muy limpia para luego meterte... no puedes decir que esto es acoso porque estabas hace unos viernes sentado llevándote una pasta para hablar de sus padres" ha criticado. Aunque no conoce al hijo de Mar Flores y le han dicho que es "buena gente", la periodista asegura que le ve "chulesco" y, como desvela, "lo que más me impresionó de todo fue lo que contó la exnovia. Que había ido a la casa de Mar flores, y en vez de bajar a la piscina y ofrecerles algo, movió así la ventana ¿entiendes? Y miró a la novia con su hijo y no bajó a saludar. Eso me impresiona".