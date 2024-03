Los abogados de María del Monte y Antonio Tejado, y la empleada del hogar de la folclórica, en los juzgados

Aunque durante días se rumoreó que Antonio Tejado pediría declarar voluntariamente el 1 de marzo por su presunta implicación en el violento atraco a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal, este viernes tan solo ha prestado declaración ante el juez la empleada del hogar de la cantante y su pareja, que se encontraba en el interior de la vivienda cuando se produjo el robo. Presentes en dicha declaración que se ha producido en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla han estado, como no podía ser de otra manera, los abogados del presunto autor intelectual del asalto, Fernando Velo, y el de la folclórica, el prestigioso penalista Francisco Baena Bocanegra. La tónica dominante a la llegada de los letrados y de la asistenta del hogar pasadas las 9 de la mañana de este viernes ha sido la cautela. Mientras la mujer que hace las tareas domésticas en la casa de María del Monte -aunque en un principio estuvo en el punto de mira de la Guardia Civil enseguida se descartó cualquier tipo de implicación- ha llegado muy seria y en completo silencio ocultando su rostro bajo unas gafas de sol, el abogado de la cantante de 'A la sombra de los pinos' ha asegurado no tener "ni idea" de lo que iba a declarar la empleada de su clienta. En cuanto al abogado de Antonio Tejado, Fernando Velo, ha revelado que el sobrino de María del Monte se encuentra "bien y tranquilo", aunque ha preferido no comentar si cree que la declaración de la asistenta podría afectarle de cara a su futuro procesal. "Ya veremos, no sé qué se va a declarar hoy" ha reconocido. Y al igual que lleva haciendo varios días, ha evitado confirmar si solicitará la declaración de Tejado ante el juez una vez escuche el testimonio de la empleada de la artista: "Ya lo he dicho, no voy a decir nada que tenga que ver con el procedimiento" ha zanjado a su llegada a los juzgados.