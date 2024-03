La Policía de Corea del Sur comienza a intervenir contra la gran huelga de médicos en prácticas del país

La Policía surcoreana ha entrado este pasado jueves a última hora en una de las principales asociaciones médicas del país en lo que se trata de su primera intervención contra la huelga que miles de médicos en prácticas del país comenzaron el mes pasado contra los planes del Gobierno para incrementar el número de plazas de su ámbito en una iniciativa, entienden los huelguistas, que excede las capacidades del sistema formativo sanitario. Las autoridades han explicado que la redada policial a las oficinas de la Asociación Médica de Corea (AMC) forma parte de una investigación sobre los responsables de la organización, quienes podrían ser acusados de violar las leyes sanitarias del país por instigar una huelga en la que participan más de 8.000 de los 13.000 médicos en prácticas de los 96 hospitales universitarios del país y cuyos efectos se han sentido especialmente en las salas de urgencias y en las mesas de operaciones de los hospitales, donde su labor es imprescindible. Los huelguistas esgrimen que los planes del Gobierno para incrementar el número de plazas de formación de las 3.000 actuales a las 5.000 para el año que viene -- ante las previsiones de que el país necesitará 15.000 médicos más para 2035 -- representa una carga insostenible dado que las universidades no tienen la capacidad para asumir un incremento que, a su entender, tampoco soluciona la falta de incentivos de cara a las especialidades peor pagadas, como pediatría. Todas las negociaciones lideradas por el viceministro de Sanidad del país, Park Min Soo, han resultado infructuosas, incluida la última celebrada ayer antes de la intervención policial, y a la que no asistió prácticamente ninguno de los aproximadamente cien representantes de los médicos en prácticas invitados por las autoridades. La AMC ha denunciado la irrupción de la Policía en sus oficinas como parte de una "campaña de opresión" de las autoridades surcoreanas, quienes han avisado que el próximo 4 de marzo comenzarán a suspender provisionalmente las licencias de los huelguistas. "Resistiremos hasta el final", avisa la organización en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap, "para conseguir que nuestra voz sea escuchada". Por su parte, el viceministro avanzó tras la reunión fallida que el Gobierno se ha visto obligado a endurecer su respuesta a lo que percibe como un acto de "irresponsabilidad" por parte de los huelguistas. "Los médicos están para atender a los pacientes. Esto no es forma de protestar", lamentó tras reiterar la necesidad de incrementar lo antes posible el número de plazas médicas en un país que combina una elevada tasa de envejecimiento poblacional con uno de los índices de médicos por pacientes más bajos de los países desarrollados del planeta.